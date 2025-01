«SRF 3 Best Talent Sport» 2024

Lucia Acklin sammelte am meisten Stimmen im Online-Voting. Damit gewinnt die Siebenkämpferin den Titel «SRF 3 Best Talent Sport» 2024. Die 18-Jährige räumt somit als erste Leichtathletin die 12'000 Franken Fördergeld der Schweizer Sporthilfe ab.

Zustupf für die noch junge Karriere

Die jüngste der drei Nominierten strahlt über das ganze Gesicht, als sie kurz nach der Bekanntgabe zum Interview bei SRF 3 vorbeikommt.

Wie konnte das nur passieren?

«Ich kann es mir wirklich nicht erklären, wie das passieren konnte. Ich hätte es nicht gedacht.» Das Preisgeld wird sie in ihre sportliche Laufbahn investieren. Wie alle Nachwuchssportlerinnen und -sportler könne sie das Geld gut gebrauchen. Insbesondere die Trainingslager seien ziemlich teuer. Natürlich müssten auch die Trainer bezahlt werden, so die Schülerin, die momentan an der Alten Kantonsschule in Aarau die Sportklasse besucht.

Abwechslung und zwischendurch Klavier

Sport spielte in der Familie Acklin schon immer eine zentrale Rolle. Die Leidenschaft für die Leichtathletik wurde der talentierten Nachwuchssportlerin Lucia Acklin praktisch in die Wiege gelegt. Ihre Eltern waren im Mehrkampf aktiv und beeindruckten mit ihrer Vielseitigkeit – eine Eigenschaft, die Lucia von klein auf inspirierte. Schon als Kind auf der Tribüne träumte sie davon, so zu sein wie ihre Vorbilder, die «einfach alles konnten».

Von Hürden über Hochsprung bis zum Kugelstossen: Die Siebenkämpferin schätzt die Abwechslung in ihrer Mehrkampfdisziplin. Ganz oben auf ihrer Liste der sportlichen Ziele stehen die Olympischen Sommerspiele 2028. Dafür trainiert sie vier- bis fünfmal pro Woche auf der Rundbahn. Neben den regelmässigen Einheiten findet sie zwischendurch auch Zeit für ihr Hobby, das Klavierspielen. Am Klavierspiel schätzt sie besonders, dass es so «friedlich» klingt.

Nicht alles lief wie geplant

Im letzten Winter musste die Aargauerin eine Zwangspause einlegen. Wegen eines Infekts konnte sie zwei Monate lang nicht trainieren. Das Schwierigste: Niemand konnte ihr genau sagen, was ihr fehlte. Umso grösser war die Freude, als sie im Sommer an der U20-Weltmeisterschaft teilnehmen konnte. Und nicht nur das: Das frisch gekürte «SRF 3 Best Talent» kehrte mit einer Silbermedaille nach Hause zurück – ihr bisheriges Karrierehighlight.