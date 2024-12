Eine Siebenkämpferin, eine Skirennfahrerin und eine Beachvolleyballspielerin sind nominiert für «SRF 3 Best Talent Sport» 2024.

«SRF 3 Best Talent Sport» 2024

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mit dem Titel «Best Talent Sport» unterstützt SRF 3 den Schweizer Sportnachwuchs. Dieses Jahr sind die Siebenkämpferin Lucia Acklin, die Skirennfahrerin Malorie Blanc und die Beachvolleyballerin Leona Kernen nominiert (alphabetische Reihenfolge). Das Publikum entscheidet via Online-Voting, wer an den «Sports Awards» am 5. Januar 2025 «SRF 3 Best Talent Sport» wird und die 12'000 Franken Fördergeld von der Schweizer Sporthilfe abräumt.

Wer soll «SRF 3 Best Talent Sport» 2024 werden? Jede Stimme zählt!

Die Abstimmung dauert von Freitag, 27.12.24 (8 Uhr) bis Freitag, 03.01.25 (17 Uhr).

Lucia Acklin, Siebenkämpferin

Mit der Silbermedaille an den U20 Weltmeisterschaften 2024 im Siebenkampf, hat sie bewiesen, dass sie in ihrer Alterskategorie zur Weltspitze gehört. Bereits mit 7 Jahren betrieb Lucia Acklin Leitathletik und Geräteturnen. Ab dem 12. Lebensjahr setzte die Aargauerin voll auf Siebenkampf. Die Bewegungsfreude hat sie von ihren Eltern mitbekommen. Sowohl Mutter als auch Vater waren Mehrkämpfer in der Leichtathletik und später aktiv im Bobsport.

Sportliche Highlights (Siebenkampf) Box aufklappen Box zuklappen 2022: Gold am EYOF (European Youth Olympic Festival)

am (European Youth Olympic Festival) 2023: Silber am EYOF

am 2024: Silber Weltmeisterschaften U20

Optimale Trainingsbedingungen findet die 18-Jährige in der Sportklasse an der Alten Kantonsschule Aarau. Dort trainiert sie auf ihr grosses Ziel hin: die Teilnahme an den Olympischen Sommerspiele 2028.

Funfact: Lucia liebt Müesli. Sie isst so viel davon, dass sie es schon fast als «Sucht» bezeichnen würde.

Malorie Blanc, Skirennfahrerin

Die 20-Jährige gehört zu den grössten Nachwuchshoffnungen im Schweizer Skisport. Die Speedspezialistin winkte an den Junioren Weltmeisterschaften 2024 in Super-G, Abfahrt und Team-Kombination gleich dreimal vom Podest. Begonnen hat ihre Ski-Karriere im Wallis, wo sie aufgewachsen ist. Sie eiferte ihrem Bruder nach, der ebenfalls schon früh Ski fuhr. Durch die Unterstützung ihrer sportbegeisterten Familie ging es stets weiter aufwärts. Mittlerweile ist sie Teil des Swiss Ski B-Kaders.

Sportliche Highlights Box aufklappen Box zuklappen 2024: Gold an der Junioren-WM im Super-G. 2024: Silber an der Junioren-WM in der Abfahrt . 2024: Gold Junioren-WM in der Team-Kombination.

Mit Nominationen kennt sich Malorie Blanc bereits aus – 2024 war sie für den Rookie Award von Swiss Ski nominiert. In der Saison 23/24 verlief nicht alles nach Plan, Mitte Februar erlitt die Walliserin eine Knieverletzung, die ihr Debüt im Weltcup verhinderte. Jetzt ist sie wieder fit und fuhr in dieser Saison wieder FIS Rennen. Ihr Ziel ist es, im Weltcup Fuss zu fassen.

Funfact: Motorradfahren ist ein Familienhobby, und auch Malorie Blanc ist stolze Besitzerin einer eigenen Maschine. Einmal feierten sie den Geburtstag eines Cousins zu zwölft mit einer gemeinsamen Ausfahrt.

Leona Kernen, Beachvolleyballerin

Mit Silber und Gold an den diesjährigen U21 und U20 Europameisterschaften, beweist die Bernerin ihr grosses Potential. Letzten Herbst hat das aufstrebende Talent einen wichtigen Karriereschritt gemacht: künftig spielt sie im Duo mit der Weltklassespielerin Tanja Hüberli . Von der Olympia-Dritten (2024) dürfte die 20-Jährige viel profitieren. In der 3. Klasse hat Leona mit Volleyball begonnen, wechselte aber nach einigen Jahren in den Sand.

Sportliche Highlights Box aufklappen Box zuklappen 2023: Silber an der Weltmeisterschaft U21

an der 2024: Gold an der Europameisterschaft U20

an der 2024: Silber an den Europameisterschaften U21

Die disziplinierte Sportlerin ist nicht nur auf dem Beachvolleyballfeld anzutreffen, sondern auch auf dem Tenniscourt und – wenn es der Trainingsplan zulässt – auf der Skipiste. Aktuell trainiert sie mit ihrer 13 Jahre älteren Partnerin unter anderem für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2028.

Funfact: Leona Kernen liebt Balsamico über alles. Zur Sicherheit hat sie auch auf Reisen immer ein Fläschchen dabei.