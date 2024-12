Das «Who is Who» der neuen Fernsehserie «Maloney»

Wenn sie diese Charaktere kennen, sind sie gewappnet für die ersten drei haarsträubenden Fälle des Privatdetektivs am Bildschirm.

Privatdetektiv Philip Maloney

Vom verschwundenen Pudel bis hin zum verdächtigen Leichenfund: Gegen ein entsprechendes Honorar plus Spesen löst Philip Maloney jeden noch so haarsträubenden Fall.

Legende: Titelheld Philip Maloney, gespielt von Schauspieler Marcus Signer. SRF / Pascal Mora

Maloney hat einen starken moralischen Kompass. Er ist darauf bedacht, sich nicht für ungute Zwecke instrumentalisieren zu lassen. Seinen wiederholt von der Welt enttäuschten Gerechtigkeitssinn, maskiert er durch humorvollen Zynismus.

Dann habe ich gemacht, was ich in solchen Situationen immer mache: Nichts. Eine Pause.

Ganz in der Tradition der klassischen Film Noir Detektive ist Maloney ein Raucher und Trinker. Whiskey ist das Schmiermittel für seine Gedanken und lässt ihn anstrengende soziale Situationen überstehen.

Im Kern aber ist er einsam. In seinem innersten will Maloney gebraucht werden. Die einzige Konstante in seinem Leben ist der Polizist.

Der Polizist

Für Maloney ist der Polizist gleichzeitig Gegenspieler und Helfer. Sein wichtigster Wegbegleiter repräsentiert «das System», welches Maloney verflucht, von dem er sich aber nie ganz lösen kann.

Legende: Auch der Polizist ist in jeder Episode dabei. Gespielt wird er von Stefan Kurt. SRF / Pascal Mora

Doch trotz der ständigen Hahnenkämpfe: In Wahrheit sind sie nicht nur Lieblingsfeinde, sondern auch Freunde. Nur würden sie das beide niemals zugeben.

Statt ‹Freund und Helfer› ist er eher ‹Fluch und Hindernis›.

Auf den ersten Blick wirkt der Polizist einfach und einfältig. Doch auch er sorgt sich um die Welt und hat einen moralischen Kompass. Trotzdem macht er meistens Dienst nach Vorschrift.

Im Gegensatz zu Maloney ist der Polizist sehr begeisterungsfähig für neue Gadgets und allgemein alles, was ihm die Arbeit vereinfachen könnte. Er löst leidenschaftlich Kreuzworträtsel und liest Bücher, die er meistens nur oberflächlich versteht.

Wie verfilmt man ein Kult-Hörspiel? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Headautor Luca Ribler führt bei späteren Maloney-Episoden auch Regie. SRF / Pascal Mora Luca Ribler ist der Headautor und einer von zwei Regisseuren der TV-Serie «Maloney». Schon als 11-Jähriger hörte er jeden Sonntag Maloney. Bereits als Filmstudent verspürte er Lust, das Hörspiel zu verfilmen, doch dachte er sich immer «das lässt mich eh niemand machen.» SRF: Sind die 10 verfilmten Fälle 1:1 Kopien des Hörspiels? Ribler: Nein. Aber klar haben wir in den Vorbereitungen fast alle Hörspiele gehört und besprochen, ob dies auch geeignete Fälle fürs Fernsehen wären. Es war ein Prozess. Gewisse Episoden sind nahe an Fällen, die Roger Graf fürs Radio geschrieben hatte. Andere sind komplett neu, eventuell mit ein paar Figuren oder Wendungen aus einem Hörspiel. Warum sprechen die Schauspieler Schweizerdeutsch? Das war eine der grössten Fragen. Wir haben sie uns immer wieder gestellt bei der Umsetzung: welche Sprache? Das Hörspiel ist auf Hochdeutsch. Wir haben in beiden Sprachen Piloten gedreht. Doch immer, wenn Schauspieler Marcus Signer Hochdeutsch sprach, habe ich in meinem Kopf die Stimme des verstorbenen Hörspiel-Sprechers Michael Schacht gehört. Es war zu ähnlich. Das wollten wir nicht. Wir wollten eine neue Seele, einen neuen Charakter für unseren Film-Maloney. Besteht nicht die Gefahr, dass man für Maloney-Fans von SRF 3 etwas kaputt macht? Da mache ich mir keine Sorgen. Das Hörspiel ist so stark, dem können wir nichts anhaben. Im schlimmsten Fall mag man unsere Verfilmung nicht und kehrt zum Hören zurück. Aber ich glaube, wir kreieren hier auch etwas Neues. Es ist eine Chance, Maloney nochmals neu kennenzulernen und ihn gerne zu haben.

Das Anwaltspaar «Schimpf & Schimpf»

Als wäre ein Anwalt alleine nicht schon schlimm genug: «Schimpf & Schimpf» im Doppelpack sind der Schrecken jeder Strafverfolgungsbehörde und aller Privatdetektive.

Legende: Die Anwälte Hans Schimpf (gespielt von Gilles Tschudi) und Theres Schimpf (Bettina Stucky) sieht man erstmals in Episode 1. SRF / Pascal Mora

Das Anwaltspaar Schimpf steht für alles, was Maloney verabscheut. Denn für die beiden ist Recht nicht dasselbe wie Gerechtigkeit.

Ihre einzige Regel? Sie stehen immer auf der Seite des grösseren Portemonnaies.

Aber nicht nur bei Maloney sind sie unbeliebt. Auch im Polizeipräsidium sind sie gar nicht gern gesehen, da sie dem Polizisten mehr Arbeit bereiten als alle Verbrecher der Stadt zusammen.

Schlafwandlerin Emilia Dobek

Jede Nacht ist Emilia Dobek im Park unterwegs. Doch wenn am Morgen der Wecker klingelt, hat die chronische Schlafwandlerin keine konkreten Erinnerungen an ihre nächtlichen Abenteuer.

Legende: Schlafwandlerin Emilia Dobek (gespielt von Elisa Plüss) kreuzt in Episode 2 verzweifelt in Maloneys Büro auf. SRF / Pascal Mora

Nachdem sie aber mit einer blutverschmierten Brieftasche in der Hand aufwacht, befürchtet sie, während des Schlafwandelns gewalttätig geworden zu sein.

Es war mir ein Rätsel, was mit dieser Frau los ist.

Maloney hilft ihr, obwohl er nicht sicher ist, ob er sie vor der Welt oder die Welt vor ihr beschützen muss.

Unternehmer Daniel Tosoni

Bei ihm gibt es nur Käse, Wirtschaftswachstum und seine Mutter. Kein Wunder, mag ihn niemand. Der Geschäftsführer der Tosoni Lebensmittel AG ist ein knallharter Geschäftshai.

Legende: Die dritte Episode spielt in der Käsefabrik von Unternehmer Daniel Tosoni (gespielt von Martin Vischer). SRF / Pascal Mora

Seinen Mitarbeitern zahlt er nur das absolute Minimum und er wehrt sich gegen gewerkschaftlich organisierten Widerstand. Maloney wundert es daher auch nicht, dass der Unternehmer bei anderen Leuten auf der Abschussliste steht.

Ein klassischer Fall eines Dreikäsehochs mit einem Gottkomplex.

Doch trotz allem kann der Privatdetektiv ihn nicht einfach einem Killer überlassen.