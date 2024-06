Der nicht überall beliebte Ostschweizer-Dialekt ist in der Comedy offenbar keine Erfolgsbremse – im Gegenteil. Humorschaffende aus Kantonen wie Schaffhausen, Thurgau oder St. Gallen sind seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Was macht diese Region so witzig?

Wenn ein Ostschweizer das Wort «Sprache» von sich gebe, klinge es, als erleide er beim Aussprechen einen Schlaganfall: «Sproooch». Diese Analyse stammt von Renato Kaiser, Komiker und Satiriker aus St. Gallen.

«Als Ostschweizer wirst du immer mit deiner Herkunft konfrontiert», sagt Kaiser, Gewinner des Salzburger Stiers 2020, einem der wichtigsten Kleinkunstpreise des deutschsprachigen Raums.

Legende: Dialekt als Chance: Viele Künstlerinnen und Künstler wie Renato Kaiser greifen ihre Herkunft auf der Bühne auf. SRF/Arosa Tourismus/Tomm Gadient

«Man muss den Dialekt einfach thematisieren.» Im aktuellen Programm «Neu» hingegen spielen seine Wurzeln keine Rolle mehr. «Das Thema habe ich inzwischen verarbeitet.»

Dialekt und Klischees allein reichen nicht

Kaiser ist einer von auffallend vielen Humorschaffenden, die derzeit mit einem eher grellen, vielerorts gar unbeliebten Dialekt das Publikum begeistern. Wobei der Dialekt noch keine gute Unterhaltung macht – massenhaft Klischees auch nicht.

Die Ostschweiz und ihre Salzburger Stiere

St. Galler Olma, Wurst ohne Senf, Thurgau als Mostindien, inzestuöse Verhältnisse im Appenzell, Hausi Leutenegger: Geht es um die Ostschweiz, vermischen sich Klischees mit Fakten, Figuren mit Eigenheiten. Eines aber scheint wesentlich: das Ländliche, das sich durch die Region zieht.

Humorschaffende aus der Ostschweiz Box aufklappen Box zuklappen Die Grossregion Ostschweiz umfasst je nach Definition die Kantone St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen und beide Appenzell. Bekannte Ostschweizer Protagonistinnen und Protagonisten, die auf humorvolle Kunst setzen, sind beispielsweise: Komik : Gabriel Vetter, Lara Stoll, Renato Kaiser, Kliby und Caroline, Simon Enzler, Reena Krishnaraja, Fabio Landert, Joachim Rittmeyer, Kiko

: Gabriel Vetter, Lara Stoll, Renato Kaiser, Kliby und Caroline, Simon Enzler, Reena Krishnaraja, Fabio Landert, Joachim Rittmeyer, Kiko Musik: Stahlberger, Knöppel, Dachs, Roman Riklin, Nico Arn, Dani Ziegler In den vergangenen fünf Jahren haben Ostschweizer Humorschaffende … … drei Salzburger Stiere abgeräumt: Lara Stoll (2021), Joachim Rittmeyer (Ehrenstier 2021), Renato Kaiser (2020). … dreimal den Award als SRF 3 Best Talent Comedy gewonnen: Reena Krishnaraja (2022), Fabio Landert (2019), Kiko (2018).

Nur gerade drei Ostschweizer Städte – St. Gallen, Schaffhausen und Rapperswil-Jona – gehören zu den 30 grössten des Landes. «Im Thurgau ist halt schon viel weniger los als in Zürich», sagt Komikerin Martina Hügi. «Vielleicht regen eine gewisse Leere und Langeweile die Fantasie an.»

Legende: Langweile macht kreativ: Die Thurgauer Komikerin und Slam-Poetin Martina Hügi. SRF/Oscar Alessio

SRF 3 Best Talent Comedy 2022 Reena Krishnaraja ist im Tausend-Seelen-Dorf Grub aufgewachsen; in jenem Kanton, in dem Humor zum Kulturgut gehört: Appenzell Ausserrhoden.

Legende: Vom Dorf auf die Bühne: Reena Krishnaraja, SRF 3 Best Talent Comedy 2022. SRF

«In dieser Region gibt es nicht viele Bühnen», sagt sie. «Vielleicht macht das den Reiz aus für die Comedy-Szene in der Ostschweiz.» Mangel als Antrieb – wer auftreten will, muss die Heimat in Richtung Zürich verlassen.

Kulturgut Appenzeller Witz Box aufklappen Box zuklappen «Der Appenzeller Witz hat sich parallel zum Kur-Tourismus im Appenzell ab zirka 1750 entwickelt», sagt Peter Eggenberger. Er ist Mitbegründer des Appenzeller Witzwegs zwischen Heiden und Walzenhausen und Autor des Buches «Der Appenzeller Witz». «Die Einheimischen freuten sich zwar über die Touristen, mussten sich aber auch ein bisschen wehren gegen die ‹hochnäsigen› Deutschen, die arroganten Zürcher und Basler.» Daraus entstand ein schelmischer, schlagfertiger Humor, der sich stets gegen die Obrigkeit richtet: gegen Pfärrer, Lehrer, ranghohe Militärs oder eben Touristen. Der Appenzeller Witz gehört zum immateriellen Kulturerbe der Schweiz und steht auf der Liste der lebendigen Traditionen des Bundesamts für Kultur.

Und genau dort und in der deutschsprachigen Restschweiz rückt die Randregion derzeit in den Mittelpunkt – nicht nur, was Comedy betrifft.

Rockende St. Galler Underdogs

Hört man sich quer durch die Hitparade, fällt auf: Humor hat in der Musik keinen grossen Stellenwert. Bei den beiden St. Galler Bands Knöppel und Dachs ist das anders. Knöppel hat sich zum Beispiel auf Songs mit ziemlich explizitem Inhalt spezialisiert.

Legende: Mut zur Marktlücke: Midi von Knöppel setzt auf «asozialen» Mundart-Punk. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

«Meine Musik ist eine Art Gegengewicht zu anderer Mundartmusik», sagt Midi, Sänger und Gitarrist, zudem auch als Jack Stoiker unterwegs. «Mit meinem Dialekt und einem komplett asozialen Konzept fülle ich eine Marktlücke aus.»

I chum hald us Sanggalle und i weiss nöd so recht wa sege.

Selbstironie spielt auch in den Texten von Dachs eine Rolle. Mastermind Basil Kehl erzählt Alltägliches, garniert mit abstrakten Gedanken und Wendungen.

Alles isch ez müglech, Si gwünned d’Tour de France mitem ne gleaste E-Bike und paar Pille vo de Strooss.

«Sich selbst nicht so ernst zu nehmen, ist in der Ostschweiz hoch im Kurs», sagt er. «Als Randregion sind wir die Underdogs. Daraus wächst wohl auch die Freiheit, mit einem abgelöschten Humor auf die Bühne zu treten.»

Legende: Kreativer «Underdog»: Basil Kehl. SRF

Land- und Randregion, kollektives Underdog-Dasein, auffälliger Dialekt: Ist das die Zauberformel hinter dem Humornest Ostschweiz? «Es heisst, Comedy entstehe aus einem Trauma heraus», sagt Renato Kaiser. «Auch wenn ich mit dieser These nicht ganz einverstanden bin, ist wohl tatsächlich der Dialekt das Trauma, das viele Ostschweizer auf die Bühne treibt.»

Nun, solange sie damit so gut unterhalten, freut sich das Publikum.