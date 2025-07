Legende: Associated Press

Ein Name für jeden Buchstaben des Alphabets: Gemäss Guinness Word Records hat Hubert Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff Sr. mit 747 Zeichen den längsten Personennamen, respektive am meisten Vornamen der Welt. Sein vollständiger Name lautet:

Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus.

Dazu trägt er einen Nachnamen, der seinesgleichen sucht:

Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorffwelchevoralternwarengewissenhaftschaferswessenschafewarenwohlgepflegeundsorgfaltigkeitbeschutzenvonangreifendurchihrraubgierigfeindewelchevoralternzwolftausendjahresvorandieerscheinenvanderersteerdemenschderraumschiffgebrauchlichtalsseinursprungvonkraftgestartseinlangefahrthinzwischensternartigraumaufdersuchenachdiesternwelchegehabtbewohnbarplanetenkreisedrehensichundwohinderneurassevonverstandigmenschlichkeitkonntefortpflanzenundsicherfreuenanlebenslanglichfreudeundruhemitnichteinfurchtvorangreifenvonandererintelligentgeschopfsvonhinzwischensternartigraum.

Der Legende nach war es sein Urgrossvater, der Nachnamen im 19. Jahrhundert erfunden hat.

Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff Sr. kam 1914 in Deutschland zur Welt und starb 1997 in den USA.