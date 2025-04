Ruhestand? Nicht für Elton John. Erst noch feierte er seinen 78. Geburtstag und einen Tag später stand die Pop-Legende auf der Bühne des London Palladiums.

Gemeinsam mit der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Brandi Carlile veröffentlicht er am Freitag das Album «Who Believes In Angels?» In London gaben sie am 26. März eine musikalische Kostprobe vom Feinsten. Nebst neuen Album-Songs durften auch grosse Klassiker, wie «The Story» von Carlile oder «Tiny Dancer» von John nicht fehlen.

Erstmalig in Elton Johns langjähriger Karriere begleiteten Kameras die Entstehung des Albums. Daraus wurde ein Making-of geschnitten. Ein kleiner Trailer hinter den Kulissen. Gemeinsam mit Bernie Taupin und Andrew Watt stampften sie zu viert ein Album aus dem Boden.

Ein Prozess gezeichnet von Freude, Zweifel, Tränen und Schlüsselmomenten. Obwohl John zwischenzeitlich alles hinschmeissen wollte, scheint es für ihn wie ein Neuanfang im hohen Alter: «Was mich betrifft, so ist dies der Beginn meiner Karriere 2.0.»

Der SRF-Musikredaktor Hanspeter Düsi Kuenzler war einer der rund über 2000 Gäste, die das Spektakel live miterleben durften.

Das Konzert-Erlebnis wurde aufgezeichnet Box aufklappen Box zuklappen Die Aufnahme wird am Sonntag, 6. April 2025, auf CBS ausgestrahlt und via Paramount+ zum Streamen zur Verfügung stehen. Ab dem 19. April kann man das Konzert unter anderem auch über ITV schauen. Dies kann über Replay bei den meisten Schweizer TV-Providern abgerufen werden.

«Elton John sagte bei der Konzerteinführung, er habe den Eindruck, dass dies einer dieser Abende sei, bei denen man im Nachhinein sage ‹I was there› und das hat man eindeutig bereits vor dem Konzert gespürt», so Kuenzler.

Elton Johns Dokumentationsfilm als Startschuss

Inspiriert von einer Rohfassung der «Never Too Late»-Dokumentation über Johns Leben und Karriere, schrieb Brandi Carlile einen Song. Dieser wurde als Zusammenarbeit von Carlile, John, Bernie Taupin und Andrew Watt der Titelsong der Dokumentation. Und war in der Kategorie «Bester Song» für die Oscars 2025 nominiert.

Die Konzernacht im London Palladium

«An Evening With Elton John & Brandi Carlile» im London Palladium. Etwas mehr als 2000 Leute kamen in den Genuss dieses einmaligen Konzerterlebnisses. Auch Videobotschaften von anderen grossen Musikerinnen und Musikern, wie Ed Sheeran oder Dua Lipa, waren Teil der Show.

Von 2018 bis 2023 war Elton John unterwegs auf seiner Abschiedstour «Farewell Yellow Brick Road». Touren möchte er nun nicht mehr, aber ausgewählte Konzerte stehen noch immer auf seinem Zeitplan.

Am Konzert gab es ein «Q&A»: Der Schauspieler Daniel Levy (bekannt aus der kanadischen Serie «Schitt's Creek») moderierte die Show mit Elton John und Brandi Carlile. Daniel Levy wurde übrigens nach Elton Johns Song «Daniel» benannt, da seine Eltern damals schon grosse Fans waren.

Die gleiche Kombination von John, Carlile, Taupin und Watt werkelte am Album «Who Believes In Angels?»

Wenn sich zwei Musikgrössen treffen, wirds gigantisch

Brandi Carlile ist elffache Grammy-Gewinnerin. 2007 schaffte sie mit dem Song «The Story» den Durchbruch. Im selben Jahr feierte Elton John seinen 60. Geburtstag und konnte bereits auf eine grossartige Karriere zurückblicken. Bereits als Elfjährige hatte Carlile damals Elton John entdeckt und wurde ein grosser Fan.

Einige Jahre später, 2009, fragte sie ihn an, ob er auf ihrem Album als Pianist mitwirken wolle – er stimmte zu. Es war der Beginn einer langjährigen Freundschaft. Es folgten gemeinsame Familienurlaube mit Johns Ehemann und ihren Söhnen sowie Carliles Frau und den zwei Töchtern. Nun, nach 20 gemeinsamen Tagen im Studio, können sie auf ihr Endprodukt «Who Believes In Angels?» blicken.

Diese uralte Freundschaft habe man bemerkt, so Kuenzler. Die beiden seien extrem locker und witzig gewesen und konnten durchaus zugeben, dass es während der Aufnahmen viel Streit gegeben habe und es vor allem am Anfang sehr schwierig gewesen sei.

«Nur schon diese Stimmen passen wunderbar zusammen – von der Tonlage her, wie sie ineinandergriffen und die Harmonien – das war sehr toll.» Es war ein Abend als Auftakt für das kommende Album der beiden – für Carlile ist es das 8. Album, für John das 33.