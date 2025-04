Die Glücksforschung kennt die sogenannte «Three Hobbies Theory». Diese besagt, dass jeder Mensch ein Hobby haben sollte, um Geld zu machen, eines, um sich sportlich zu betätigen, und eines, um sich kreativ auszutoben. Dies gilt natürlich auch für Kreative, welche ihr einstiges Hobby, zum Beispiel die Musik, zum Beruf gemacht haben. Golf ist auch unter Musikerinnen und Musikern eine beliebte Leidenschaft. Justin Timberlake soll ein Handicap von Vier aufweisen, Alice Cooper im Alter von 76 Jahren sogar Handicap Drei. Auch Rapper Macklemore und Country-Rocker Willie Nelson lochen den Golfball angeblich relativ gekonnt ein.

Legende: Als Golfer Handicap Drei: Schockrocker Alice Cooper Getty Images

Tennis ist beliebt bei Musikerinnen und Musikern. Der ehemalige Tennis-Profi und Coach von Steffi Graf, Heinz Günthardt erzählte im Focus auf SRF 3, dass sich Carlos Santana nichts so sehr wünschte wie eine Tennis-Lektion mit Steffi Graf. Als Gegenleistung gab es Tickets für ein Prince-Konzert und sogar eine Santana-Gitarre. Shakiras Volley ist zwar noch ausbaufähig, aber ihre Grundschläge sind absolut solide.

Auch Elton John ist ein passionierter Tennis-Spieler und offenbar so ehrgeizig, dass er auch mal auf dem Platz ausrastet. Metallica-Drummer Lars Ulrich kommt aus einer dänischen Tennisfamilie. Sein Vater und zwei seiner Onkel bildeten in den 70er Jahren das dänische Davis-Cup-Team. Er selbst sollte ebenfalls Profi werden und trainierte eine Zeit lang an der renommierten Bolettieri-Tennis-Akademie in Florida, bevor er sich seiner wahren Leidenschaft, dem Metal widmete.

Legende: Ehrgeizig auf dem Tennisplatz: Elton John. Getty Images

Trotz leicht angestaubtem Image ist unter Popstars das Stricken beliebt. Sängerin Katy Perry und Kim Deal von den Breeders sind passionierte «Lismerinnen». Auch Weezer-Frontmann Rivers Cuomo beruhigt sich nach Konzerten gerne mit Stricknadeln. Britney Spears sammelt Puppen genauso wie Hole-Sängerin Courtney Love. Diese Leidenschaft teilte sie mit ihrem Ex-Mann Kurt Cobain.

Legende: Doll Parts: Hole-Sängerin Courtney Love sammelt Puppen Getty Images

Auch aus der Kategorie Oldschool-Hobbies ist die Modelleisenbahn. Vielleicht haben genau deshalb die beiden Altrocker Neil Young und Rod Stewart ihren Keller voll mit Eisenbahnen. Rolling Stones-Sänger Mick Jaggers extravaganten Tanzschritte haben ihren Ursprung beim klassischen Ballett. Er nahm auch selbst Ballettunterricht.

Legende: Mick Jagger bei einer Ballettauffürung. Keystone

Gitarren-Virtuose Steve Vai ist passionierter Imker und hält fünf Bienenvölker. Muse-Frontmann Matthew Bellamy liebt Deltasegler und besitzt sogar einen motorisierten Gleitschirm und AC/DC-Sänger Brian Johnson mag aufheulende Motoren fast so gerne wie laute Rockmusik. Er fährt Autorennen.