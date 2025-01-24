Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die beiden prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Koch-Ikone Annemarie Wildeisen

Nachdem Betty Bossi ins Kino kam, kommt die andere «Grande Dame» der Schweizer Küche, Annemarie Wildeisen, in die WochenRundShow.

Wer den Tiptopf durchgekocht und Betty Bossi verinnerlicht hat, der oder die ist bereit für die Hefte und Bücher von Wildeisen: nicht überfancy, aber Altbewährtes mit einem Twist – perfekt auch als Inspiration für die Weihnachtszeit.

Und auch im neuen Jahr kann man sich mit Wildeisens Geschenk weiter glücklich kochen.

Legende: Exklusives Geschenk Als Geschenk bringt Annemarie Wildeisen ihr neustes Kochbuch «So Schmeckt Das Jahr» mit, welches erst im Januar erscheint. ZVG

