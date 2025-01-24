Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es bei der «SRF 3 WochenRundShow». Unser prominenter Gast tritt im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem wird ein besonderes Geschenk vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominente Person im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Cachita

Cachita ist eine der gefragtesten, aufstrebenden, nationalen Künstlerinnen. In ihren spanischen Songs zelebriert sie den Latin-Vibe. Auf schweizerdeutsch ist sie eine der gefragtesten Rapperinnen des Landes (wie sie am SRF Bounce Cypher immer wieder beweist). Sie war 2024 beim Tauschkonzert «Sing meinen Song» dabei und stand schon auf den grössten Festivalbühnen des Landes.

Als Geschenk bringt sie ein Bambus-Buch mit, welches sie gefunden hat.

Wie kann ich mitmachen?

Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

Per WhatsApp

Die Köpfe hinter dem Quiz: