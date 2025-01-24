Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es bei der «SRF 3 WochenRundShow». Unser prominenter Gast tritt im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem wird ein besonderes Geschenk vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominente Person im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Charles Nguela

Der Schweizer Comedian und Publikumsliebling ist aktuell auf Tour mit seiner neuen Show «Timing». Charles Nguela hat schon vier Swiss Comedy Awards gewonnen (je zwei 2014 & 2022). Man kennt ihn auch aus verschiedenen, bekannten Werbungen, wo er das Land nebst seinen Shows regelmässig zum Lachen bringt.

Legende: zvg

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

direkt ins Studio Per WhatsApp

Die Köpfe hinter dem Quiz: