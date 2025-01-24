Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die beiden prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Die Comedy-Gruppe «Die Exfreundinnnen»

Die Exfreundinnen (Isabelle Flachsmann, Aniko Donath, Martina Lory, Sonja Füchslin) sind vier der bekanntesten Musical-Künstlerinnen der Schweiz und füllen seit zwölf Jahren als Comedy-Gruppe die Kleinkunsttheater. Aktuell sind sie mit ihrer Show «Fast im Kino» auf Tour und dieses Jahr sind die vier sogar für einen Prix Walo nominiert.

In die WochenRundShow kommen Isabelle Flachsmann und Sonja Füchslin und bringen als Gastgeschenk ein Kuhkostüm mit. Richtig gehört. Dieses könnte von euch als Pyjama oder Fasnachtskostüm genutzt werden. Zum Beispiel. Das Doppel davon brauchen sie selber in ihrer Show.

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

direkt ins Studio Per WhatsApp

