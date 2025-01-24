Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es bei der «SRF 3 WochenRundShow». Unser prominenter Gast tritt im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem wird ein besonderes Geschenk vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominente Person im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Die Thronfolge

«Die Thronfolge» ist ein Schweizer Talk-Podcast von «Karin Bearpark» und «Dara Masi», die offen und tabulos über Themen wie Beziehungen, Sex und das Leben im Allgemeinen sprechen.

Der Podcast, der ursprünglich aus der Sendung «Die Thronsitzung» von Radio Energy Zürich hervorging, ist bekannt für seine ehrliche, humorvolle und oft provokative Art und hat eine grosse Community an Followern, die als «Thronis» bezeichnet werden.

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

direkt ins Studio Per WhatsApp

