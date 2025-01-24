Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die beiden prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Musiker, Dodo

Der Musiker und Produzent Dodo bringt Leichtigkeit in die WochenRundShow ganz nach seinem Motto: «Minister of good vibes». Wie ehrgeizig er im Spiel ist, hört ihr am Samstagnachmittag bei SRF 3.

Dodo bringt ein farbiges Täschli mit - gemacht aus einem seiner alten Bühnenanzüge. Eigentlich wollte er es behalten ... aber jetzt darf es weiterziehen. Ein Stück Dodo zum Mitnehmen.

Legende: Das oben erwähnte farbige Täschli aus einem alten Bühnenanzug bringt Dodo als Gastgeschenk mit. zvg

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

direkt ins Studio Per WhatsApp

