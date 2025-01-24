Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die beiden prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Meteorologe Felix Blumer

Der ehemalige SRF-Meteorologe bringt als Gastgeschenk eine Kappe mit: «Die Kappe begleitete mich auf die meisten meiner 17 Norwegenreisen und leistet auch auf dem Säntis gute Dienste, wo ich nun Wetterbotschafter bin.»

Legende: Felix Blumers warme Kappe Am 21. Dezember trug der Meteorologe die Kappe noch auf dem Säntis – nun ist sie das Gastgeschenk in der WRS. ZVG

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

direkt ins Studio Per WhatsApp

Die Köpfe hinter dem Quiz: