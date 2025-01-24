 Zum Inhalt springen

Legende: Bestickter Haarreif von Lisa Christ Als Geschenk hat Lisa Christ einen bestickten Haarreif dabei, der ihr viel bedeutet – aber nicht auf ihren Kopf passt. zVg

WochenRundShow Zu Gast diese Woche: Lisa Christ

Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es bei der «SRF 3 WochenRundShow». Unser prominenter Gast tritt im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem wird ein besonderes Geschenk vergeben.

24.01.2025, 18:02

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominente Person im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Lisa Christ

Die Salm Poetin, Kabarettistin, Autorin und Gewinnerin des Salzburger Stiers 2025 spielt sich zurück durch die Woche in den Bereichen Musik, Politik, Sport, Kultur oder Klatsch und Tratsch.

Daneben erzählt sie, was man auf ihrer Tour erwarten kann, in die sie ab dem 10. Oktober startet.

Als Geschenk bringt Lisa Christ einen Haarreif mit, der wunderschön bestickt ist, jedoch nicht auf ihren Kopf passt.

Wie kann ich mitmachen?

Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk.

Die Köpfe hinter dem Quiz:

