Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem werden besondere Geschenke vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die beiden prominenten Gäste im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Moderator Nik Hartmann

Seit Ende September erfüllt Nik Hartmann in der TV-Sendung «Happy Day» besondere Wünsche. Auch in der WRS bringt er ein besonderes Gastgeschenk mit: seine irische Blockflöte. In seiner ersten Sendung reiste er damit mit dem 23-jährigen Adrian, der fast komplett erblindet ist, nach Irland – das Land seiner Lieblingsmusik. Dort spielten sie zusammen mit echten irischen Volksmusikern, wobei Hartmann selbst die irische Blockflöte spielte.

Legende: Nik Hartmann mit seiner irischen Blockflöte vor. ZVG

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

direkt ins Studio Per WhatsApp

Die Köpfe hinter dem Quiz: