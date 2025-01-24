Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es bei der «SRF 3 WochenRundShow». Unser prominenter Gast tritt im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem wird ein besonderes Geschenk vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominente Person im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Sandro Galfetti

Sandro Galfetti ist ein Schweizer Content Creator, der landesweit bekannt wurde mit seinen Comedy-Sketches (oft zusammen mit Nadia Goedhart). Immer wieder schlüpft er in verschiedene Rollen und unterhält dabei ein riesiges Publikum auf Social Media. Mit dem Energy-Social-Team haben sie damit schon den Swiss Comedy Award gewonnen. Er wirkt auch bei der SRF-Show «Late Night Switzerland» mit.

Ihr könnt gegen ihn in der WochenRundShow antreten oder sein Geschenk gewinnen. Hier bewerben:

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

direkt ins Studio Per WhatsApp

Die Köpfe hinter dem Quiz: