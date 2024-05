Vor zweihundert Jahren fand das St. Galler Kinderfest zum ersten Mal statt. Dieses Jahr feiert die Stadt St. Gallen das grosse Jubiläum. Das Kinderfest findet erstmals seit sechs Jahren wieder statt. Die letzte geplante Ausgabe im Jahr 2021 hat der Stadtrat wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Bevölkerung ist dementsprechend in Aufregung. An der Feier auf dem Rosenberg in St. Gallen werden 30'000 Besuchende erwartet.

Die Vorbereitungen für diesen wichtigen Anlass laufen auf Hochtouren. Seit Ostern werden auf dem Rosenberg über der Stadt Bühnen, Tribünen, Bänke und Fahnenstangen gezimmert und montiert. Auf der grossen Wiese steigt nach dem Festzug durch die Innenstadt nämlich die grosse Feier.

Stoffdächli und Holzbrunnen für den historischen Charakter

Schon von weitem zu sehen sind die kultigen weiss-rot gestreiften Stoffdächli. Unter diesen Zelten verdrücken die Kinder im Schatten ihre Kinderfest-Bratwurst. Auch wie aus früheren Zeiten stehen gut ein dutzend hölzerne Brunnen beim Festplatz.

1 / 2 Legende: Die rot-weissen Dächer sind dieses Jahr mit neuem Stoff bezogen worden. SRF/Franziska Haller 2 / 2 Legende: Zum Festgelände gehören Festwirtschaften, Essensständen, vier Bühnen und die Tribüne. Hundert Fahnenstangen und vierzehn hölzerne Brunnen runden das Ambiente ab. SRF/Franziska Haller

«Das Kinderfest soll wie eine grosse Gartenfeier sein», sagt Susann Adolph, die Bauchefin des Kinderfests. Obwohl die Infrastruktur modern sei, wolle man den Charakter des Festes bewahren: «Das Ziel ist, den alten, historischen Eindruck und die Gemütlichkeit, die man im Freien hat, zu erhalten.»

Ebenso wichtig wie die Stoffdächli ist aber die Bühne. Darauf präsentieren die rund 6000 Schülerinnen und Schüler ihre Darbietungen. Etwa 50 Personen sind am Aufbau beteiligt – viele davon das erste Mal. Denn das Kinderfest fand zuletzt vor sechs Jahren statt. Diese langjährige Pause ist der Corona-Pandemie zu verschulden, normalerweise findet der Anlass alle drei Jahre statt.

Legende: Die Schulkinder zeigen ihre einstudierten Auftritte den rund 30'000 Gästen – letztmals im Jahr 2018. Urban Rechsteiner

200-jährige Geschichte des Kinderfests

Das diesjährige Kinderfest ist aber auch aus einem zweiten Grund besonders. Die Stadt feiert das 200-Jahr-Jubiläum der Feier. Zu diesem Anlass hat der St. Galler Musiker Roman Riklin zusammen mit den Schülerinnen und Schülern eigens einen Song für das Fest komponiert.

Der Song wird von den Schulkindern an der Primarschule Riethüsli seit Wochen geprobt, ebenso wie der Tanzauftritt. Das Motto des Kinderfests ist eine Zeitreise: Von vor 200 Jahren bis ins Hier und Jetzt. Das zeigen die Schulkinder auch in ihrem Tanz. Mit verschiedenen Stofftüchern und grossen Spiegelwänden entsteht ein futuristischer Auftritt.

«Es ist ein grosser Mehraufwand, darum könnte das nicht alle Jahre so passieren», sagt Martina Künzli, Leiterin der Primarschule Riethüsli. Aber auf diesen Höhepunkt hinzuarbeiten, das mache allen Spass. «Wenn man sieht, was alles entsteht, freut mich das.»

«Es isch, es isch nöd»

Die Bauleitung und die Schulen stehen also in den Startlöchern. Nur das Datum ist noch unklar – eine Eigenheit des Festes. «Es isch, es isch nöd», hört man daher öfters in den Tagen in St. Gallen. Denn vor dem Fest sollte das Wetter drei Tage lang schön sein, so die Faustregel. Damit möchte das Organisationsteam verhindern, dass der Regen die Kinderfestwiese in ein Matschbad verwandelt.

Am Festtag selbst sollte der Himmel gar wolkenlos sein, da das Fest unter freiem Himmel stattfindet. Klar ist einzig, dass der Anlass im Zeitraum zwischen dem 22. Mai und dem 26. Juni stattfindet. Ist Petrus in Feierlaune, ertönen am Morgen Böllerschüsse und die Stadt zeigt sich – nach sechs Jahren wieder – im Festgewand.