Der «Goldene Violinschlüssel» 2025 geht an Jodlerin Nadja Räss

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nadja Räss (*1979) aus dem Kanton Schwyz zählt zu den vielseitigsten und talentiertesten Jodlerinnen der Schweiz. Sie interpretiert nicht nur neue Kompositionen, sondern singt auch verschiedene Arten von mündlich und schriftlich überlieferten Schweizer Naturjodeln und Jodelliedern.

Passend zum Thema Kulturerbe pflegen Jodel darf ruhig auch mal rocken

Das Singen wurde Nadja Räss in die Wiege gelegt. In ihrem Elternhaus war der Jodelgesang allgegenwärtig. Bald war für Nadja klar: «Wenn ich gross bin, werde ich Jodlerin.»

Klassische Gesangsausbildung als Fundament

Nach der Matura an der Stiftsschule Einsiedeln studierte sie klassischen Gesang an der Zürcher Hochschule der Künste und schloss ihr Studium 2005 mit einem Master in Pädagogik ab. Von 2012 bis 2017 war sie Intendantin der Kulturinstitution Klangwelt Toggenburg.

Unterrichten aus Leidenschaft

Nadja Räss ist eine leidenschaftliche Gesangspädagogin, die ihr Wissen in Kursen und im Einzelunterricht weitergibt. Seit Herbst 2018 ist sie zudem Professorin für Jodel an der Hochschule Luzern. Gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern wie Rita Gabriel Schaub, Markus Flückiger und Willi Valotti bringt sie sowohl neue als auch traditionelle Formen des Schweizer Jodelns auf die Bühne. In Projekten mit Künstlern aus verschiedenen Kulturkreisen bereichert sie ihr künstlerisches Schaffen und erweitert ihre stimmlichen Facetten.

Als Solistin ist Nadja Räss in verschiedenen Projekten aktiv, unter anderem in der Kantate «Dorothea» und mit dem St. Galler Sinfonieorchester. Der wunderbare Klang ihrer einzigartigen Stimme ist auf zahlreichen Tonträgern zu hören, und zu ihrer pädagogischen Arbeit veröffentlicht sie Fachliteratur und Notenhefte.

Die bisherigen TrägerInnen des «Goldenen Violinschlüssels» Box aufklappen Box zuklappen 2024: Very Rickenbacher 2023 : Thomas Aeschbacher

: Thomas Aeschbacher 2022 : Claudia Muff

: Claudia Muff 2021 : Johannes Schmid-Kunz

: Johannes Schmid-Kunz 2020 : René Wicky

: René Wicky 2019 : Ruedi Renggli

: Ruedi Renggli 2018 : Arno Jehli

: Arno Jehli 2017 : Dani Häusler

: Dani Häusler 2016 : Heidi und Ruedi Wachter

: Heidi und Ruedi Wachter 2015 : Hermann Studer

: Hermann Studer 2014 : Wolfgang Sieber

: Wolfgang Sieber 2013 : Res Schmid

: Res Schmid 2012 : Carlo Brunner

: Carlo Brunner 2011 : Peter Roth

: Peter Roth 2010 : Ueli Mooser

: Ueli Mooser 2009 : Emil Wallimann

: Emil Wallimann 2008 : Walter Alder

: Walter Alder 2007 : Alex Eugster

: Alex Eugster 2006 : Marie-Theres von Gunten

: Marie-Theres von Gunten 2005 : Walter Grob

: Walter Grob 2004 : Ruedi Wyss

: Ruedi Wyss 2003 : Willi Valotti

: Willi Valotti 2002 : Hans-Jürg Sommer

: Hans-Jürg Sommer 2001 : Ewald Muther

: Ewald Muther 2000 : Edy Wallimann

: Edy Wallimann 1999 : Urs Mangold

: Urs Mangold 1998 : Dölf Mettler

: Dölf Mettler 1997 : Hans Niederdorfer

: Hans Niederdorfer 1996 : Adolf Stähli

: Adolf Stähli 1995 : Hans Aregger

: Hans Aregger 1994 : Werner Strassmann

: Werner Strassmann 1993 : Franz Stadelmann

: Franz Stadelmann 1992 : Beatrice Alli-Pani

: Beatrice Alli-Pani 1991 : Domenic Janett

: Domenic Janett 1990 : Jakob Farner

: Jakob Farner 1989 : Gottfried Aegler

: Gottfried Aegler 1988 : Heidi Bruggmann

: Heidi Bruggmann 1987 : Kurt Seiler

: Kurt Seiler 1986 : Wysel Gyr

: Wysel Gyr 1985 : Franz Regli

: Franz Regli 1984 : Norbert Oberholzer

: Norbert Oberholzer 1983 : Hans Fischer

: Hans Fischer 1982 : Abbé Bessire

: Abbé Bessire 1981 : Kitty Weinberger

: Kitty Weinberger 1980 : Paul Duppenthaler

: Paul Duppenthaler 1979: Ernst Gartmann

Viel Anerkennung

Im Jahr 2014 wurde ihr Engagement mit dem «Prix Walo» in der Kategorie Jodel ausgezeichnet, und ein Jahr später erhielt sie den «Kultur-Anerkennungspreis» des Kantons Schwyz. 2016 gehörte sie zu den Nominierten für den «Schweizer Musikpreis» des Bundesamts für Kultur. 2017 ermöglichte ihr der Kanton Schwyz mit einem Werkbeitrag das Projekt «Stimmzeit».

2025 kommt nun also der «Goldene Violinschlüssel» als wichtigste Auszeichnung der Schweizer Volksmusik hinzu.