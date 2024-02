Ende Februar ist es so weit: Die Bartgeier-Küken schlüpfen aus dem Ei. Der Bartgeier brütet also mitten im Winter. Der speziell frühe Zeitpunkt im Jahr hat mit der Ernährung der Jungtiere zu tun. Im Gegensatz zu den ausgewachsenen Tieren können die Jungen keine Knochen verdauen.

Die Jungtiere sind in den ersten Lebenswochen auf frisches Muskelfleisch angewiesen. Gegen Ende des Winters ist genügend Kadaver vorhanden. So können die Bartgeiereltern ihre Jungtiere mit Frischfleisch versorgen.

Ein Jungtier pro Jahr

Bartgeier pflanzen sich sehr langsam fort. Sie leben in festen Partnerschaften und sind erst mit etwa fünf bis sieben Jahren geschlechtsreif.

Legende: Der Bartgeier, die grösste Brutvogelart der Alpen zVg / Natur- und Tierpark Goldau

Nach der Paarungszeit im November/Dezember legt das Weibchen zwischen Dezember und Februar ein bis zwei Eier. Nach einer Brutdauer von ungefähr 55 Tagen schlüpfen die Jungtiere aus dem Ei.

Im Natur- und Tierpark Goldau brütet derzeit ein Bartgeierpaar ein Ei aus. Zwischen Sonntag, 25. Februar und Dienstag, 27. Februar 2024 sollte es gemäss Pascal Marty, zoologischer Leiter des Natur- und Tierparks Goldau, soweit sein. Mittels Webcam lässt sich die Brut live mitverfolgen.

Steckbrief Bartgeier Box aufklappen Box zuklappen Gewicht: 5 bis 7 kg

5 bis 7 kg Flügelspannweite: bis zu 3 Metern

bis zu 3 Metern Lebensraum: Gebirge im Alpenraum

Gebirge im Alpenraum Nahrung: Knochen verendeter Tiere

Knochen verendeter Tiere Paarungszeit: November, Dezember

November, Dezember Eiablage: Dezember bis Februar

Dezember bis Februar Brutdauer: 52 bis 58 Tage

52 bis 58 Tage Lebenserwartung: In Zoos bis zu 50 Jahre

Bartgeier in Erwartung in Goldau

Die 35-jährige Mascha und der 32-jährige Hans sind ein Bartgeierzuchtpaar, das dauerhaft im Natur- und Tierpark Goldau lebt. In den vergangenen Jahren war die Brut leider erfolglos. Ob dies am fortgeschrittenen Alter des Bartgeierpaars oder an anderen Faktoren liegt, ist unklar.

Legende: Bartgeier legen für die Nahrungssuche oft grosse Distanzen zurück. zVg / Natur- und Tierpark Goldau

Um die Gesundheit des Kükens besser im Auge behalten und bei Bedarf eingreifen zu können, hat die zoologische Leitung des Natur- und Tierparks Goldau entschieden, das Ei unter Beobachtung zu nehmen.

Es wurde mit einem zuvor aufgewärmten Kunstei ausgetauscht und liegt nun im Brutkasten. Der Tausch werde so von den Bartgeiereltern gar nicht erst bemerkt, erklärt Marty.

Legende: Um bei gesundheitlichen Problemen des Kükens besser eingreifen zu können, wurde das Ei in den Brutkasten gelegt und mit einem Kunstei im Nest ersetzt. zVg / Natur- und Tierpark Goldau

Sobald das Jungtier geschlüpft und wohlauf ist, darf es wieder zurück ins Nest und wird anschliessend von den Eltern umsorgt. Bevor der junge Bartgeier nach ca. 4 Monaten flügge wird, wird er ausgewildert.

Wo, ist noch nicht klar. Dies wird aufgrund verschiedener Kriterien wie beispielsweise der genetischen Passung oder der bereits vorhandenen Bartgeierpopulation in Zusammenarbeit mit der Stiftung pro Bartgeier und dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm entschieden.

Michael Schad Vogelwarte, Präsident Stiftung pro Bartgeier & Pascal Marty, zoologischer Leiter des Natur- und Tierparks Goldau