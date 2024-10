In der Schweiz gibt es mittlerweile über 200 verschiedene Dahlien-Sorten. Ursprünglich stammt die Pflanze aber aus Mexiko. Ein Emmentaler-Student brachte die Knollen aus dem Ausland mit. Dahlien sind auch essbar. Aus der Knolle und aus der Blüte lassen sich Delikatessen zubereiten.

Wie die Nationalblume Mexikos in die Schweiz kam

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Sie tragen klangvolle Namen wie «Blue Wish», «Mistery Day» oder «Dark Butterfly» und blühen in den schillerndsten Farbkombinationen – von purpurlila über dunkelsamtrot bis lavendelblau oder rahmweiss. Dahlien sind ein wahrer Hingucker und bei Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtnern äusserst beliebt, weil sie so farbenfroh und gleichzeitig pflegeleicht sind.

1 / 7 Legende: Hans Bärtschi (stehend mit Geige) brachte 15 Dahlienknollen aus seiner Studienzeit in Deutschland mit in die Heimat nach Lützelflüh zurück. Hier gründete er 1923 die erste Dahlienschau. E. Brändli-Bärtschi/zvg 2 / 7 Legende: Die Sortenvielfalt der ersten Dahlienschau 1923 war zwar noch sehr überschaubar, lockte aber bereits zahlreiche Gäste an. E. Brändli-Bärtschi/zvg 3 / 7 Legende: Leider verstarb Hans Bärtschi früh mit gerade einmal 37 Jahren. Nach seinem Tod kümmerten sich seine Brüder, beides erfolgreiche Landwirte und Viehzüchter, nebenher um die Blumen und die Dahlienschau. E Brändli-Bärtschi/zvg 4 / 7 Legende: Hans Bärtschis Nichte Elisabeth kümmerte sich ab 1964 um das Geschäft. E. Brändli-Bärtschi/zvg 5 / 7 Legende: Nebst den Dahlienfeldern veranstaltete sie Ausstellungen mit bis zu 10'000 Schnittblumen. Die Artenvielfalt wurde ständig erweitert. Es galt die Devise: «Keine Reise ohne Knollen als Souvenir im Reisegepäck.» E. Brändli-Bärtschi/zvg 6 / 7 Legende: Elisabeth Brändli-Bärtschi, führt seit 2014 die Gärtnerei in Waldhaus weiter . SRF 7 / 7 Legende: Ihre Liebe zu den Pflanzen teilt sie mit Karin Mäder, die mit ihr zusammen dafür sorgt, dass sich diei Besucherinnen und Besucher alljährlich über ein Blütenmeer aus Dahlien freuen können. SRF

Ursprünglich stammt die Pflanze aus Mexiko. In der Schweiz war sie noch weitgehend unbekannt. Als der gelernte Gartenarchitekt Hans Bärtschi 1923 die erste Dahlienschau einführte, war das deshalb eine Sensation. Bärtschi hatte die farbenprächtigen Blumen während seiner Studentenzeit im botanischen Garten in Dresden entdeckt. Mit 15 Dahlienknollen im Reisegepäck trat er damals die Heimreise an.

Dahlie – die Nationalblume Mexikos Box aufklappen Box zuklappen Die ursprüngliche Heimat der Dahlien war Südamerika – insbesondere Mexiko und Guatemala. Sie wurden von Azteken und Inkas kultiviert, die damit auch ihre Tempel schmückten. In Mexiko gilt die Dahlie sogar als Nationalblume.

Sie symbolisiert die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des mexikanischen Volkes. Die europäischen Eroberer hatten kein Interesse an den Pflanzen. Erst durch einen Samen-Austausch zwischen den botanischen Gärten in Mexiko und Madrid gelangten die Dahlien im 18. Jahrhundert nach Europa. Sie wurden nach dem schwedischen Botaniker Andreas Dahl benannt. Alsbald schmückten Dahlien europäische Palastgärten – aber auch auf den Feldern der Bauern und in Hausgärten tauchten die pflegeleichten Schönheiten immer häufiger auf. Die ursprüngliche Farbe der Dahlien war violett und ihre Blütenköpfe waren ungefüllt. Dank ausgiebiger Züchtung existieren heute weltweit geschätzte 30'000 Dahlien-Sorten.

Fast 250 verschiedene Dahlien-Sorten

Noch heute gilt die Dahlienschau der Gärtnerei Waldhaus als Besuchermagnet. Der kleine Weiler Waldhaus liegt eingebettet in der idyllischen Emmentaler Hügellandschaft oberhalb der bekannten Gotthelf-Gemeinde Lützelflüh BE. Dank guter Beziehungen, die bis nach Mexiko reichen, ist die Sortenvielfalt auf beinahe 250 Varianten angewachsen.

Dahlienpracht der Gärtnerei Waldhaus

1 / 12 Legende: «Painted Madame» Die «Painted Madame» ist eine Schmuckdahlie. Ihre vollen, gelben Blütenköpfe sind über und über mit roten Streifen und Sprenkeln verziert. SRF 2 / 12 Legende: «Catching Fire» Die «Catching Fire» ist ein wahrer Blickfang und überzeugt durch ihre vollen, weiss-roten Blüten. SRF 3 / 12 Legende: «Cornel» Die «Cornel» fällt durch ihre tiefrote Farbe und den ballförmigen Blütenkopf auf. SRF 4 / 12 Legende: «Creme de Cassis» Die «Creme de Cassis» ähnelt mit ihren nach oben gerichteten Blüten und der flachen Form einer Seerose. SRF 5 / 12 Legende: «Fascination» Die Kombination aus dunklen Blättern und den leuchtenden Blüten macht die Faszination der «Fascination» aus. Die blütenreiche Sorte zählt zu den populärsten Dahlien. SRF 6 / 12 Legende: «Honka Fragile» Die «Honka Fragile» erstrahlt wie ein Stern. Mit ihren weissen, rot umrandeten Blütenblättern bleibt sie dennoch elegant zurückhaltend. SRF 7 / 12 Legende: «Manoa» Die «Manoa» kommt mit ihrem blutroten, prallgefüllten Blütenkopf sehr selbstbewusst daher. SRF 8 / 12 Legende: «Misses Dutch» Die «Misses Dutch» erblüht in satten pinkfarbenen und rosa Farbtönen. Sie zählt zu den Kaktusdahlien und zeichnet sich durch ihre langen, röhrenförmigen Blütenblätter aus, die an den Enden spitz zulaufen . SRF 9 / 12 Legende: «Peach Brandy» Farblich hält sich die hellorange «Peach Brandy» eher zurück. Dafür bietet sie viel Pollen und Nektar für Insekten. SRF 10 / 12 Legende: «Pinkie Swear» Bei der «Pinkie Swear» durchziehen gelbe Streifen die pinkfarbenen Blütenblätter. SRF 11 / 12 Legende: «Twiggy» Die zartgewachsene Dahlie «Twiggy» leuchtet in pink mit einem Hauch von zartem Gelb in der Mitte. SRF 12 / 12 Legende: In der Dahlienschau der Gärtnerei Waldhaus kann man über 200 Dahliensorten bestaunen. SRF

Als Nichte des Dahlienschau-Pioniers Hans Bärtschi führt Elisabeth Brändli-Bärtschi den Betrieb seit den 60er-Jahren und organisiert zusammen mit Karin Mäder die Dahlienschau. Nebst bekannten Dahliensorten gibt es auch Neuzüchtungen zu bestaunen – darunter die Eigenzüchtung «Gruss aus Waldhaus», auf die Elisabeth Brändli-Bärtschi (83) besonders stolz ist.

Legende: Die Sorte «Gruss aus Waldhaus» ist die einzige in der Schweiz gezüchtete Dahlie. Sie wird weltweit gehandelt und kann an internationalen Ausstellungen bewundert werden. E. Brändli-Bärtschi/zvg

Jeweils im Frühjahr werden an die 15'000 Dahlienknollen gepflanzt, damit sich die zahlreichen Gäste im Spätsommer und Herbst über ein farbenprächtiges Blütenmeer erfreuen können. Nach dem ersten Frost werden die Dahlienknollen wieder ausgegraben und im Keller versorgt – alles in Handarbeit. Damit aber noch nicht genug.

Dahlien sind essbar

1 / 3 Legende: Aus Dahlien lässt sich Marmelade zubereiten. SRF 2 / 3 Legende: Auch Dahliensirup wird in der Gärtnerei Waldhaus hergestellt. SRF 3 / 3 Legende: Auch hierbei schwört Elisabeth Bärtschii-Brändli auf hausgemachte Handarbeit. SRF

Elisabeth Brändli-Bärtschi stellt aus Dahlien sogar Sirup, Gelée oder Kuchen her. Ausserdem veröffentlicht sie spezielle Rezepte zum Nachkochen – wie «Dahliensuppe mit Champignons und Feigenkaktus», «Dahlien-Eintopf mit Tacos» oder «Schokoladencreme mit Dahlienknollen». Die Rezepte klingen gewiss etwas «abenteuerlich». Angeblich stammen sie aus Mexiko.

Dahlien-Rezepte aus Mexiko zum Nachkochen Mexikanische Dahlien-Rezepte Mexikanische Dahlien-Rezepte

Damit bereitet Elisabeth Brändli-Bärtschi dem Gerücht ein Ende, dass Dahlien giftig sind. Ob die Dahliengerichte auch munden, ist natürlich Geschmacksache. Jede Knolle schmeckt ein wenig anders. Wer auf Nummer sicher gehen will, begnügt sich mit getrockneten Blütenblättern. «Sie duften wie Rosen», schwärmt Brändli-Bärtschi. Gleichzeitig betont sie, dass sie selber Dahlien lieber auf dem Feld oder in der Vase, als auf dem Teller sieht.