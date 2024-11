Per E-Mail teilen

Wer unter Druck Lieder schreiben muss, verliert die Freude daran. Deshalb komponiert er nur dann, wenn er das richtige «Gschpüri» dafür empfindet. Das ist ein grosses Privileg, welches Marc Trauffer als einer der erfolgreichsten Musiker der Schweiz geniessen darf.

Legende: Neuer Style. Seit Marc Trauffer sich die Haare wieder wachsen lässt, wird er mit Komplimenten überhäuft. SRF

Ausserdem hat der tüchtige Geschäftsmann auch nebenher noch so einige Projekte am Laufen. So ist er Geschäftsleiter der Trauffer-Holzspielwarenfabrik und betreibt ein eigenes Hotel mit Restaurant. Vor kurzem lancierte er sogar seine eigene Uhrenmarke – im folkloristischen Design mit vielen Kühen.

Back to the Roots

Seine Musikfans liess der Berner Oberländer derweil ein wenig warten. Erst im Sommer 2024 verspürte er wieder diesen Drang dazu, kreativ zu werden und neue Lieder zu entwerfen. Inspirationsquellen gibt es zuhauf. Mal ist es ein Heuboden, dann wieder ein Schwyzerörgeli und nicht zuletzt das heimatliche Berner Oberland.

Ich habe seit 2021 keine neue Musik geschrieben, dafür gibt’s jetzt gleich drei Songs auf einmal.

Im Handumdrehen sind drei neue Titel im Kasten, welche Trauffer nun als Vorgeschmack auf sein nächstes Album schon einmal herausbringt. «Ich habe seit 2021 keine neue Musik geschrieben, dafür gibt’s jetzt gleich drei Songs auf einmal», verkündet er stolz.

Was sofort auffällt: «Heubode», «Miis Örgeli» und «Oberland» erinnern stark an die Anfangszeiten des «Alpentainers». Im Vergleich zu seinem letzten Album «Glöggele» hört sich der Trauffer wieder viel erdiger, volkstümlicher und vor allem rockiger an. Das war auch genau sein Plan.

Weitere Auskopplungen werden folgen, bis am 22. August 2025 das eigentliche Erscheinungsdatum des Albums «Heubode» geplant ist.

Trauffers kreative Ader wurde mitunter auch durch seine frisch zusammengestellte Band beflügelt. Ausserdem konnte er sich mit Georg Schlunegger einen der derzeit angesagtesten Schweizer Produzenten angeln.

Heimweh-Produzent Georg Schlunegger mit an Bord

Schlunegger feierte bereits als Komponist für Heimweh, Härz, Kunz oder die Schwiizergoofe grosse Erfolge. Da sowohl Trauffer als auch Schlunegger ihre Wurzeln in Grindelwald haben und sich seit über 20 Jahren auch privat kennen, war es nur eine Frage der Zeit, bis die beiden auch musikalisch zusammenfinden würden.

Teamplayer und Büetzer Bueb

Im Team zeigt sich Marc Trauffer sowieso besonders stark. So schrieb er vor ein paar Jahren zusammen mit Gölä Schweizer Musikgeschichte. Als Büetzer Buebe gelang es ihnen, das Zürcher Letzigrundstadion zu füllen. Gleich zweimal, wohlgemerkt. Davon können die meisten anderen Schweizer Acts nur träumen.

Erfolgsprojekt Büetzer Buebe Box aufklappen Box zuklappen Legende: Gölä und Trauffer als Büetzer Buebe im Letzigrund in Zuerich, aufgenommen am Freitag, 19. August 2022. Keystone/ENNIO LEANZA 2019 schlossen sich Trauffer und Gölä zum Projekt Büetzer Buebe zusammen. Die beiden Berner feierten damit nicht nur grosse Hitparaden-Erfolge, sondern auch das grösste Mundart-Volksfest aller Zeiten: Im August 2022 lockten sie ihre Fans gleich an zwei Konzerten in Scharen ins Zürcher Letzigrund-Stadion. Danach wurde die Formation wieder aufgelöst.

Das nächste Ziel wird aber nicht mehr das Letzigrund-, sondern das ebenfalls beeindruckend grosse Hallenstadion Zürich sein.

Höchste Zeit, der Stadt erneut zu zeigen, wie wir vom Land Party feiern.

Am 8. November 2025 will Trauffer Zürich stürmen und ein riesiges Ländlerpunk- und Volkrockfest abhalten. «Höchste Zeit, der Stadt erneut zu zeigen, wie wir vom Land Party feiern», kündigt der gebürtige Brienzer augenzwinkernd an.