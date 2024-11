Francine Jordi kam am 24. Juni 1977 in Richigen BE zur Welt. Schon als Kind sang sie gemeinsam mit ihrer Schwester Nicole und trat an touristischen Veranstaltungen auf. Später studierte sie Gesang und Klavier am Konservatorium in Neuchâtel. Einen ersten grossen kommerziellen Erfolg konnte sie 1998 beim «Grand Prix der Volksmusik» feiern. Mit dem Titel «Feuer der Sehnsucht» gewann sie dort den begehrten Bergkristall. Seitdem veröffentlicht Francine in regelmässigen Abständen Schlageralben und ist damit vor allem in der Schweiz sehr erfolgreich. 2002 nahm sie für die Schweiz mit «Dans le jardin de mon âme» beim «Eurovision Song Contest» teil. Zwar erreichte sie damit nur den zweitletzten Platz – dennoch gilt dieser Auftritt als weiterer Meilenstein ihrer Karriere. Gleich sechs Mal erhielt Francine Jordi den «Prix Walo» und ihre bisherigen Alben wurden mit siebenfach Gold- und fünffach Platin ausgezeichnet.