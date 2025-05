SRF Musikwelle schwelgt mit Ihnen zusammen in Eurovisions-Nostalgie. Gesucht: Ihr liebster Schweizer Beitrag! Zu gewinnen gibt es jede Woche einen wertigen Digitalradio.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die vergangenen Wochen haben wir unsere Hörerschaft über verschiedene Dekaden vom Eurovision Song Contest abstimmen lassen. Diese Woche möchten wir den Favoriten unter den Favoriten finden.

Paola mit «Bonjour, Bonjour» – 1969

Mit «Bonjour, Bonjour» trat Paola für die Schweiz am Eurovision Song Contest 1969 in Madrid an. Das fröhliche Chanson erreichte den 5. Platz mit 13 Punkten. Der Song, der eine optimistische Botschaft vermittelt, wurde positiv aufgenommen und gehört zu den charmanten Beiträgen jener Zeit.

Pepe Lienhard Band mit «Swiss Lady» – 1977

Mit «Swiss Lady» nahm die Pepe Lienhard Band für die Schweiz am Eurovision Song Contest 1977 in London teil. Der jazzig angehauchte Pop-Song erreichte den 6. Platz mit 71 Punkten. Der fröhliche Song über eine charmante Schweizer Lady brachte der Band grossen Erfolg und ist ein markantes Beispiel für Jazz-Pop im ESC.

Peter, Sue und Marc mit «Io Senza Te» – 1981

«Io Senza Te» von Peter, Sue & Marc war 1981 als Schweizer Beitrag beim Eurovision Song Contest in Dublin und erreichte ebenfalls Platz 4. Das Lied über die Sehnsucht nach einer verlorenen Liebe wurde auch von Peter Reber geschrieben und gehört zu den bekanntesten Hits der Band.

Die ESC-Lieder, die zur Auswahl stehen, sind von Montag bis Mittwoch jeweils um 13.40 Uhr zu hören. Wenn sie bei der Abstimmung mitmachen, bekommen sie zudem jede Woche die Chance einen Preis zu gewinnen. Wir verlosen 4x ein Digitalradio von «PURE» im Wert von über 60 Franken.

Ihren finalen Favoriten können Sie von Montag bis Mittwoch über das Formular mitteilen. Das Siegerlied wird dann am Donnerstag um 13.40 Uhr bekannt gegeben. Zudem verkündigen wir freitags den Gewinner oder die Gewinnerin der Woche. Viel Glück!