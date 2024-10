Der Eurovision Song Contest besteht seit 1956. Dreimal schafften es Schweizer Sängerinnen und Sänger, den Wettbewerb zu gewinnen: Gleich im ersten Jahr setze sich Lys Assia mit «Refrain» an die Spitze, 1988 entschied Céline Dion mit «Ne partez pas sans moi» das Finale für sich und 2024 holte Nemo mit «The Code» den ersten Platz.

Hier gibt es die Übersicht zu den Resultaten aller Schweizer Acts.

Neben den drei Siegen konnte sich die Schweiz sieben weitere Male auf dem Podest platzieren, dreimal auf Rang 2 und viermal auf Rang 3. Ebenfalls interessant: In vier Jahren (1995, 1999, 2001, 2003) war die Schweiz gar nicht am ESC vertreten, da die Teilnehmenden im jeweiligen Vorjahr zu schlecht abgeschnitten hatten.

Die Schweiz am ESC: Wer schaffte es in die Top 3?

1 / 9 Legende: Lys Assia war 1956 die erste Siegerin des ESC überhaupt. Zwei Jahre später kam sie mit dem Lied «Giorgio» auf Platz 2. PHOTOPRESS-ARCHIV / STR 2 / 9 Legende: Sängerin Franca di Rienzo in Cannes am Concours Eurovision de la Chanson im Jahr 1961. Keystone / STR 3 / 9 Legende: Esther Ofarim in Genf, 1963. Sie vertrat die Schweiz am ESC in London und wurde Zweite. Keystone / STR 4 / 9 Legende: Die Freiburgerin Arlette Zola erreicht 1982 den 3. Platz am ESC. Keystone / STR 5 / 9 Legende: Daniela Simmons wird Zweite am ESC – mit dem Lied «Pas pour moi» im Jahr 1986. Keystone / STR 6 / 9 Legende: 1988: Die Kanadierin Céline Dion wird von Atilla Şereftuğ und Nella Martinetti überzeugt, für die Schweiz am ESC aufzutreten. Sie gewinnt, natürlich. Keystone / STR 7 / 9 Legende: Die Schweizer Delegation probiert es noch einmal mit einer Kanadierin. 1993 singt Annie Cotton das Lied: «Moi, tout simplement» von Jean-Jacques Eggli. Keystone / STR 8 / 9 Legende: Gjon's Tears schafft es 2021 auf den 3. Platz am ESC. Der Freiburger singt «Tout l'univers», geschrieben mit Nina Sampermans, Wouter Hardy and Xavier Michel Keystone, EPA / SANDER KONING 9 / 9 Legende: Im Jahr 2024 gelingt es Nemo den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Das Lied The Code hat er selbst mitgeschrieben. Keystone/AP/Jessica Gow

Sprachenvielfalt bei Schweizer ESC-Songs

Kein anderes Land ist mit Liedern in so vielen Sprachen aufgetreten wie die Schweiz. Vor dem Wegfall der Sprachregelung 1999 waren die Beiträge meist auf Französisch, Deutsch oder Italienisch, einmal (1989) auf Rätoromanisch. In den vergangenen 20 Jahren wurden die Schweizer Songs meistens in Englisch verfasst.

