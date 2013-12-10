Inhalt
Glocken der Heimat
-
Aarau, St. Peter & Paul
Eines ihrer schwersten Gesamtgeläute durfte die traditionsreiche, ortsansässige Giesserei H. Rüetschi für die neue katholische Pfarrkirche der eigenen Stadt giessen.
Die Glocken zeichnen sich durch eine künstlerisch geschmackvolle, moderne Zier aus. Die älteren Glocken der Vorgängerkirche wurden in die neue katholische Kirche nach Suhr verkauft.
Glockengeläut
|Ort
|Aarau AG
|Kirche
|St. Peter & Paul
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|1992
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|ges°
|Dreifaltigkeit
|6970 kg
|1960
|H. Rüetschi AG, Aarau
|b°
|Muttergottes
|3524 kg
|1960
|H. Rüetschi AG, Aarau
|des'
|Peter & Paul
|2098 kg
|1976
|H. Rüetschi AG, Aarau
|es'
|Urs & Viktor
|1478 kg
|1960
|H. Rüetschi AG, Aarau
|ges'
|Burkhard
|863 kg
|1960
|H. Rüetschi AG, Aarau
|as'
|Verena
|605 kg
|1960
|H. Rüetschi AG, Aarau
