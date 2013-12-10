Inhalt

Glocken der Heimat - Aarau, St. Peter & Paul Eines ihrer schwersten Gesamtgeläute durfte die traditionsreiche, ortsansässige Giesserei H. Rüetschi für die neue katholische Pfarrkirche der eigenen Stadt giessen.

Die Glocken zeichnen sich durch eine künstlerisch geschmackvolle, moderne Zier aus. Die älteren Glocken der Vorgängerkirche wurden in die neue katholische Kirche nach Suhr verkauft. Glockengeläut Ort Aarau AG Kirche St. Peter & Paul Konfession katholisch Aufnahme 1992 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser ges° Dreifaltigkeit 6970 kg 1960 H. Rüetschi AG, Aarau b° Muttergottes 3524 kg 1960 H. Rüetschi AG, Aarau des' Peter & Paul 2098 kg 1976 H. Rüetschi AG, Aarau es' Urs & Viktor 1478 kg 1960 H. Rüetschi AG, Aarau ges' Burkhard 863 kg 1960 H. Rüetschi AG, Aarau as' Verena 605 kg 1960 H. Rüetschi AG, Aarau

