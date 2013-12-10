 Zum Inhalt springen

Glocken der Heimat Aarau, St. Peter & Paul

Eines ihrer schwersten Gesamtgeläute durfte die traditionsreiche, ortsansässige Giesserei H. Rüetschi für die neue katholische Pfarrkirche der eigenen Stadt giessen.

10.12.2013, 07:32

Die Glocken zeichnen sich durch eine künstlerisch geschmackvolle, moderne Zier aus. Die älteren Glocken der Vorgängerkirche wurden in die neue katholische Kirche nach Suhr verkauft.

Glockengeläut

OrtAarau AG
KircheSt. Peter & Paul
Konfessionkatholisch
Aufnahme1992
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
ges°Dreifaltigkeit6970 kg1960H. Rüetschi AG, Aarau
Muttergottes3524 kg1960H. Rüetschi AG, Aarau
des'Peter & Paul2098 kg1976H. Rüetschi AG, Aarau
es'Urs & Viktor1478 kg1960H. Rüetschi AG, Aarau
ges'Burkhard863 kg1960H. Rüetschi AG, Aarau
as'Verena605 kg1960H. Rüetschi AG, Aarau

