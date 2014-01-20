Der mächtige alte Bruchstein-Turm birgt ein musikalisch recht herkömmliches vierstimmiges Geläut, das in seiner heutigen Form erst seit 1963 besteht.

Es enthält aber auch eine bemerkenswerte mittelalterliche Glocke, die bereits seit 1485 vom Turm erklingt. Die andere der beiden Glocken, die während Jahrhunderten das Geläut von Adelboden bildeten, stammt vom Giesser der grossen Berner Münsterglocke und steht heute vor der Kirche. Dieses Glockenduett klang höchst eigenwillig, denn beide Glocken besassen denselben Schlagton g´ und unterschieden sich nur im Klangcharakter voneinander.

Glockendetails