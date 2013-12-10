Inhalt
Glocken der Heimat
-
Altdorf, St. Martin
Reizvolles Geläut, dessen vier ältesten Glocken zu den wichtigsten Zeugnissen der Zofinger Glockengiesser zählen.
Der Giesser der grossen Glocke, Sebastian Rüetschi, war der Bruder von Jakob Rüetschi, dem Geschäftsgründer der traditionsreichen Aarauer Giesserei.
Sebastian betrieb das Handwerk ohne den älteren Bruder in seiner Heimat Suhr bei Aarau, und die Glocken für Altdorf sind sein weitaus bedeutendstes Werk.
Glockendetails
|Ort
|Altdorf UR
|Kirche
|St. Martin
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|2006
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht/kg
|Gussjahr
|Giesser
|a°
|Grosse Glocke
|ca. 3600
|1827
|Sebastian Rüetschi, Suhr
|cis'
|Wetter- oder Feuerglocke
|ca. 1800
|1803
|S. Sutermeister, H. Kunz, J. Haller, Zofingen
|e'
|Wiseglocke
|ca. 900
|1827
|Sebastian Rüetschi, Suhr
|g'
|End-Glocke
|ca. 540
|1803
|S. Sutermeister, H. Kunz, J. Haller, Zofingen
|a'
|Kinderlehr-Glocke
|ca. 450
|1871
|Gebr. Rüetschi, Aarau
|ais"
|ca. 250
|1803
|S. Sutermeister, H. Kunz, J. Haller, Zofingen
|cis"
|Kinder-End- Glocke
|ca. 180
|1803
|S. Sutermeister, H. Kunz, J. Haller, Zofingen
