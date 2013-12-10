 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Glocken der Heimat Altdorf, St. Martin

Reizvolles Geläut, dessen vier ältesten Glocken zu den wichtigsten Zeugnissen der Zofinger Glockengiesser zählen.

10.12.2013, 15:38

Teilen

Der Giesser der grossen Glocke, Sebastian Rüetschi, war der Bruder von Jakob Rüetschi, dem Geschäftsgründer der traditionsreichen Aarauer Giesserei.

Sebastian betrieb das Handwerk ohne den älteren Bruder in seiner Heimat Suhr bei Aarau, und die Glocken für Altdorf sind sein weitaus bedeutendstes Werk.

Glockendetails

OrtAltdorf UR
KircheSt. Martin
Konfessionkatholisch
Aufnahme2006
SchlagtonName/PatronGewicht/kgGussjahrGiesser
Grosse Glockeca. 36001827Sebastian Rüetschi, Suhr
cis'Wetter- oder Feuerglockeca. 18001803S. Sutermeister, H. Kunz, J. Haller, Zofingen
e'Wiseglockeca. 9001827Sebastian Rüetschi, Suhr
g'End-Glockeca. 5401803S. Sutermeister, H. Kunz, J. Haller, Zofingen
a'Kinderlehr-Glockeca. 4501871Gebr. Rüetschi, Aarau
ais"ca. 2501803S. Sutermeister, H. Kunz, J. Haller, Zofingen
cis"Kinder-End- Glockeca. 1801803S. Sutermeister, H. Kunz, J. Haller, Zofingen

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)