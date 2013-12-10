Vom historischen Glockenbestand wurde eine sehr interessante Glocke aus dem Jahr 1652 beibehalten. Mehrere Dokumente rühmen ihr einen besonderen Wert als Wetterglocke nach. Signiert ist die Glocke mit dem Namen Peter Füsslis, doch der bekannte Zürcher Giesser - bereits der Achte seines Namens - war damals schon verstorben, so dass seine Witwe Sara zusammen mit dem Werkmeister die Herstellung der Glocke leitete.

Glockendetails