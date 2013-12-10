Inhalt
Glocken der Heimat
-
Altstätten, St. Nikolaus
Sehr wertvolles Geläut, insbesondere aufgrund der grossen, klangvollen Glocken des Churer Giessers Mathis Rageth, dessen reich mit Rocaillen geschmückte Werke nicht mehr zahlreich erhalten sind.
Die zweitgrösste Glocke wurde gemäss ihrer Inschrift «auf Kosten beider Confessionen» gegossen, also in einer Zeit, als die Kirche paritätisch genutzt wurde.
Glockendetails
|Ort
|Altstätten SG
|Kirche
|St. Nikolaus
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|2006
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht/kg
|Gussjahr
|Giesser
|gis°
|ca. 3700
|1797
|Mathis Rageth, Chur
|h°
|ca. 2450
|1846
|Josef Anton Grassmayr, Feldkirch
|dis'
|ca. 1100
|1797
|Mathis Rageth, Chur
|fis'
|ca. 800
|1822
|Jakob Grassmayr, Feldkirch
|gis'
|ca. 400
|1972
|Eijsbouts, Asten/NL in Nachfolge Emil Eschmann AG, Rickenbach TG
|e"
|ca. 120
|1791
|Franz Leopold Neumeyer, Lindau
