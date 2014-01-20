Den Hauptteil des melodischen Geläuts bilden seither drei neue Glocken mit rätoromanischen Inschriften. Die ehemals grösste Glocke von Hans Brisinger, einem der ersten der später zahlreichen Feldkircher Glockengiesser, wurde neben dem Kirchturm abgestellt. Von besonderem Interesse ist auch die kleinste Glocke des vermutlich aus Lothringen stammenden Wandergiessers Johannes Pricovey oder Pricquel, der seine Tätigkeit nach dem Aufenthalt im Bündnerland andernorts fortsetzte und bis nach Südböhmen gelangte.
Glocken der Heimat Andeer, St. Michael
Eines der zahlreichen Schweizer Geläute, die in den 1960er Jahren aufgrund musikalischer Ideologien umgestaltet und ergänzt wurden.
