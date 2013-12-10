Inhalt

Glocken der Heimat - Appenzell, St. Mauritius Mächtiges, vielstimmiges Gesamtgeläut, das in der Schweiz die Konjunktur grosser, «melodisch» gestimmter Geläute des 20. Jahrhunderts einleitete.

Die grosse Glocke ist mit einem monumentalen Fries singender, geflügelter Engelsköpfe sowie zahlreichen Wappen geziert. Die Glocken hängen an den für ihre Entstehungszeit typischen, schwungvoll geformten Gusseisenjochen. Glockendetails Ort Appenzell AI Kirche St. Mauritius Konfession katholisch Aufnahme 1971 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser g° Dreifaltigkeitsglocke 6173 kg 1923 H. Rüetschi AG, Aarau b° Mauritiusglocke 3428 kg 1923 H. Rüetschi AG, Aarau c' Marienglocke 2516 kg 1923 H. Rüetschi AG, Aarau d' Josefsglocke 1757 kg 1923 H. Rüetschi AG, Aarau f' St. Karlsglocke 1059 kg 1923 H. Rüetschi AG, Aarau g' St. Martinsglocke 743 kg 1923 H. Rüetschi AG, Aarau b' St. Barbaraglocke 437 kg 1923 H. Rüetschi AG, Aarau

