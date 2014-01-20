Wuchtiges und glockenreiches Geläut, das im monumentalen Glockenturm jedoch bequem Platz findet und vor allem durch seine exquisite Schlagtonfolge beeindruckt.

Die in den 1920er-Jahren mehrfach (auch für Baden AG und Gerliswil LU) gewählte Disposition auf Bassglocke as° wurde in Arbon 1953 durch eine neue kleinste Glocke ergänzt, die dem Geläut durch die seinerzeit beliebte Wahl eines Septimentons (c´´ zum Des-Dur-Akkord) besonders effektvolle Spannung verleiht.

Glockendetails