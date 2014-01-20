 Zum Inhalt springen

Glocken der Heimat Arbon, reformierte Kirche

Wuchtiges und glockenreiches Geläut, das im monumentalen Glockenturm jedoch bequem Platz findet und vor allem durch seine exquisite Schlagtonfolge beeindruckt.

20.01.2014, 09:05

Die in den 1920er-Jahren mehrfach (auch für Baden AG und Gerliswil LU) gewählte Disposition auf Bassglocke as° wurde in Arbon 1953 durch eine neue kleinste Glocke ergänzt, die dem Geläut durch die seinerzeit beliebte Wahl eines Septimentons (c´´ zum Des-Dur-Akkord) besonders effektvolle Spannung verleiht.

Glockendetails

OrtArbon TG
ObjektKirche
Konfessionreformiert
Aufnahme1978
SchlagtonNameGewichtGussjahrGiesser
as°5050 kg1924H. Rüetschi AG, Aarau
3510 kg1924H. Rüetschi AG, Aarau
des'2070 kg1924H. Rüetschi AG, Aarau
f'1060 kg1924H. Rüetschi AG, Aarau
as'610 kg1924H. Rüetschi AG, Aarau
b'435 kg1924H. Rüetschi AG, Aarau
c''290 kg1953H. Rüetschi AG, Aarau

