Glocken der Heimat Arlesheim, Domkirche

Imposantes Geläut, das vor allem durch das Quart-Intervall zwischen den beiden grossen Glocken sehr effektvoll wirkt.

10.12.2013, 08:07

Das für den barocken Neubau 1681 gegossene Geläut zählte bereits 6 Glocken, die aber schon die napoleonischen Kriege nicht alle überdauert haben.

Glockendetails

OrtArlesheim BL
KircheDomkirche
Konfessionkatholisch
Aufnahme1976
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
Christusglocke3585 kg1926H. Rüetschi AG, Aarau
es'Marienglocke1500 kg1926H. Rüetschi AG, Aarau
f'Odilienglocke1050 kg1935H. Rüetschi AG, Aarau
g'Josephsglocke750 kg1926H. Rüetschi AG, Aarau
b'Sebastiansglocke440 kg1926H. Rüetschi AG, Aarau

