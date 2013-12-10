Inhalt
Glocken der Heimat
-
Arlesheim, Domkirche
Imposantes Geläut, das vor allem durch das Quart-Intervall zwischen den beiden grossen Glocken sehr effektvoll wirkt.
Das für den barocken Neubau 1681 gegossene Geläut zählte bereits 6 Glocken, die aber schon die napoleonischen Kriege nicht alle überdauert haben.
Glockendetails
|Ort
|Arlesheim BL
|Kirche
|Domkirche
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|1976
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|b°
|Christusglocke
|3585 kg
|1926
|H. Rüetschi AG, Aarau
|es'
|Marienglocke
|1500 kg
|1926
|H. Rüetschi AG, Aarau
|f'
|Odilienglocke
|1050 kg
|1935
|H. Rüetschi AG, Aarau
|g'
|Josephsglocke
|750 kg
|1926
|H. Rüetschi AG, Aarau
|b'
|Sebastiansglocke
|440 kg
|1926
|H. Rüetschi AG, Aarau
