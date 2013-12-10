Inhalt

Glocken der Heimat - Bad Zurzach, reformierte Kirche Bei der Geläutesanierung wurde die kleinste der alten Glocken von 1717 aus dem Turm entfernt und vor der Kirche ausgestellt.

Ihre beiden Schwestern, die noch heute zum Geläut gehören, sind überraschend klangschöne Barockglocken der traditionsreichen Zürcher Giesserei Füssli. Die beiden neuen Glocken gehören zu den verhältnismässig seltenen Glocken der 1970er-Jahre. Glockendetails Ort Bad Zurzach AG Kirche reformierte Kirche Konfession reformiert Aufnahme 2006 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser d' 1685 kg 1975 H. Rüetschi AG, Aarau f' 1000 kg 1975 H. Rüetschi AG, Aarau g' 850 kg 1717 Johann II. Füssli, Zürich b' 500 kg 1717 Johann II. Füssli, Zürich

