Glocken der Heimat - Bad Zurzach, reformierte Kirche Bei der Geläutesanierung wurde die kleinste der alten Glocken von 1717 aus dem Turm entfernt und vor der Kirche ausgestellt. 10.12.2013, 09:48 Ihre beiden Schwestern, die noch heute zum Geläut gehören, sind überraschend klangschöne Barockglocken der traditionsreichen Zürcher Giesserei Füssli. Die beiden neuen Glocken gehören zu den verhältnismässig seltenen Glocken der 1970er-Jahre. Glockendetails OrtBad Zurzach AGKirchereformierte KircheKonfessionreformiertAufnahme2006SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesserd'1685 kg1975H. Rüetschi AG, Aarauf'1000 kg1975H. Rüetschi AG, Aaraug'850 kg1717Johann II. Füssli, Zürichb'500 kg1717Johann II. Füssli, Zürich