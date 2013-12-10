Inhalt

Glocken der Heimat - Baden, Stadtkirche Mariä Himmelfahrt Imposantes Grossgeläut in einer musikalisch effektvollen, zur Zeit ihres Gusses häufig gewählten Tonfolge.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Der ehemalige, dafür geopferte Bestand umfasste bedeutende Glocken des 15. und 16. Jahrhunderts. Auf einzigartige Weise waren hier Werke berühmter Giesser wie Oberacker, Reber, Peiger und Füssli in einem Ensemble vereint. Glockendetails Ort Baden AG Kirche Stadtkirche Mariä Himmelfahrt und Hl. Damian Konfession katholisch Aufnahme 1992 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser as° St. Damianus 5234 kg 1926 H. Rüetschi AG, Aarau b° St. Maria 3562 kg 1926 H. Rüetschi AG, Aarau des' St. Josef 2161 kg 1926 H. Rüetschi AG, Aarau f' St. Katharina 1104 kg 1926 H. Rüetschi AG, Aarau as' St. Aloisius 631 kg 1926 H. Rüetschi AG, Aarau b' St. Cordula 448 kg 1926 H. Rüetschi AG, Aarau

bolj