Die vier Glocken der bekannten und erfolgreichen Giesserei von Firmin Causard in Colmar (damals im Deutschen Reich) überzeugen umso mehr durch ihre reine Abstimmung, die klanglichen Eigenschaften und die geschmackvolle neugotische Glockenzier. Weil sehr viele der ehemals zahlreichen Glocken in Elsass-Lothringen aus dieser Giesserei den Weltkriegen zum Opfer fielen, bildet dieses komplett erhaltene Basler Geläut heute auch über die Landesgrenzen hinaus eine historische Kostbarkeit.

Glockendetails