Glocken der Heimat
Beckenried, St. Heinrich
Charaktervolles Geläut des 19. Jahrhunderts.
Die Glocken zeichnen sich durch einen zeittypischen neugotischen Dekor aus und klingen dank der Aufhängung im Holzglockenstuhl an Holzjochen überraschend mild und grundtönig.
Glockendetails
|Ort
|Beckenried NW
|Kirche
|St. Heinrich
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|1975
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|b°
|Hl. Dreifaltigkeit
|2800 kg
|1878
|Gebr. Grassmayr, Feldkirch
|c'
|Hl. Familie
|2000 kg
|1893
|Rüetschi & Co., Aarau
|d'
|Mutter Gottes
|1350 kg
|1878
|Gebr. Grassmayr, Feldkirch
|f'
|Hl. Heinrich
|800 kg
|1878
|Gebr. Grassmayr, Feldkirch
|as'
|Katharinaglocke
|450 kg
|1878
|Gebr. Grassmayr, Feldkirch