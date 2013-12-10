Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat Inhalt Glocken der Heimat - Bern, Heiliggeistkirche Typisches einheitliches Geläut des 19. Jahrhunderts in harmonischem Dur-Akkord. 10.12.2013, 14:38 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Die Glocken sind prachtvoll mit Berner Wappen in Eichenlaubkränzen geschmückt. Im Zuge einer Harmonisierung der stadtbernischen Geläute wurden die vier Glocken im Jahr 1969 durch Metall-Ausschleifung von Des-Dur auf C-Dur herabgestimmt. Glockendetails OrtBernKircheHeiliggeistkircheKonfessionreformiertAufnahme1968SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesserc'2376 kg1860Gebr. Rüetschi, Aaraue'1199 kg1860Gebr. Rüetschi, Aaraug'691 kg1860Gebr. Rüetschi, Aarauc"300 kg1860Gebr. Rüetschi, Aarau bolj Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat