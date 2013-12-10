Eines der grössten Dorfkirchengeläute der Welt, das nach der grossen Berner Münsterglocke die zweitschwerste Glocke des Landes enthält.

Zu diesem eindrücklichen Ausnahmezustand kam es unter anderem infolge eines zeittypischen Wetteifers zwischen den Konfessionen.

Weil die Grundglocke für den Turm schlicht zu gross ist, kann sie nur läuten, wenn die Läden der Turmstube geöffnet werden, damit genügend Raum für ihren Ausschwung zur Verfügung steht.

Glockendetails