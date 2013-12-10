 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Glocken der Heimat Biel, Stadtkirche

Ein mildes, ausdrucksvolles Geläut, dessen Bestand mehrfach durch dieselbe Giesserei modifiziert wurde.

10.12.2013, 14:56

Teilen

Zuletzt geschah dies kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die beiden ehemaligen kleinsten Glocken von 1882 an kriegsgeschädigte Gemeinden ins Elsass verschenkt worden waren.

Glockendetails

OrtBiel BE
KircheStadtkirche
Konfessionreformiert
Aufnahme1966
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
2850 kg1882H. Rüetschi, Aarau
cis'2050 kg1955H. Rüetschi AG, Aarau
dis'1450 kg1882H. Rüetschi, Aarau
fis'860 kg1882H. Rüetschi, Aarau
gis'540 kg1947H. Rüetschi AG, Aarau

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)