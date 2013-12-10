Inhalt
Glocken der Heimat
-
Biel, Stadtkirche
Ein mildes, ausdrucksvolles Geläut, dessen Bestand mehrfach durch dieselbe Giesserei modifiziert wurde.
Zuletzt geschah dies kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die beiden ehemaligen kleinsten Glocken von 1882 an kriegsgeschädigte Gemeinden ins Elsass verschenkt worden waren.
Glockendetails
|Ort
|Biel BE
|Kirche
|Stadtkirche
|Konfession
|reformiert
|Aufnahme
|1966
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|h°
|2850 kg
|1882
|H. Rüetschi, Aarau
|cis'
|2050 kg
|1955
|H. Rüetschi AG, Aarau
|dis'
|1450 kg
|1882
|H. Rüetschi, Aarau
|fis'
|860 kg
|1882
|H. Rüetschi, Aarau
|gis'
|540 kg
|1947
|H. Rüetschi AG, Aarau
