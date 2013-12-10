Zurzeit eines der jüngsten Gesamtgeläute der Schweiz. Die eigenwillige Tondisposition mit Halbtonschritt bildet den Beginn der Moll-Tonleiter.

Das Geläut hängt in einem modernen Stahlträgerturm, der mit halbzentimeterdicken Glasplatten verkleidet ist, was nicht nur die Glocken von aussen gut sichtbar macht, sondern auch eine gute Klangmischung begünstigt.

Glockendetails