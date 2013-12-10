Radio SRF Musikwelle
Glocken der Heimat
Inhalt
Glocken der Heimat
-
Bonstetten, St. Mauritius
Zurzeit eines der jüngsten Gesamtgeläute der Schweiz. Die eigenwillige Tondisposition mit Halbtonschritt bildet den Beginn der Moll-Tonleiter.
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Das Geläut hängt in einem modernen Stahlträgerturm, der mit halbzentimeterdicken Glasplatten verkleidet ist, was nicht nur die Glocken von aussen gut sichtbar macht, sondern auch eine gute Klangmischung begünstigt.
Glockendetails
Ort Bonstetten ZH Kirche St. Mauritius Konfession katholisch Aufnahme 2006 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser g' Christkönig 730 kg 2005 H. Rüetschi AG, Aarau a' Schutzengel 520 kg 2005 H. Rüetschi AG, Aarau b' Hl. Maria 420 kg 2005 H. Rüetschi AG, Aarau c" Hl. Clara 300 kg 2005 H. Rüetschi AG, Aarau d" Hl. Mauritius 200 kg 2005 H. Rüetschi AG, Aarau
bolj
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Radio SRF Musikwelle
Glocken der Heimat