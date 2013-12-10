Eines der grössten Geläute im Kanton Solothurn, das durch die glatten Wände der fast geschlossenen Betonstube sehr flüssig und homogen aus dem Turm klingt.

Drei bedeutende Schweizer Giessereien sind im Geläut vertreten, darunter die Firma Eschmann mit einer ihrer klangschönsten Glocken sowie die Giesserei Kaiser in Solothurn mit zwei Glocken.

Deren ehemals kleinste Solothurner Glocke im Geläut von Breitenbach wurde bereits 1933 an eine afrikanische Mission verschenkt.

Glockendetails