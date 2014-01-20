Kleines, aufgrund des hohen Turmes und der geschlossenen Schallläden sehr mildes Geläut, das sich aus vier Glocken verschiedener Giessereien zusammensetzt.

Die beiden Glocken des Italieners Mazzola bilden zwar nicht die einzigen Zeugnisse dieser Werkstatt im Wallis, bedeuten aber gleichwohl eine Rarität. Der Giesser der kleinsten Glocke, Jean-Baptiste Pitton aus Carouge, geniesst heute auch besondere Bedeutung als Lehrmeister des Antoine Paccard, dessen Nachkommen im savoyischen Annecy seit nunmehr 200 Jahren eine blühende Glockengiesserei betreiben.

Glockendetails