Geschlossenes und sehr klangvolles Gesamtgeläut eines französischen Giessers, der sich nach über 20-jähriger Tätigkeit in Nancy im Jahr 1907 vorübergehend in Porrentruy niederliess.

Dieser Giesser goss zahlreiche Geläute für die deutsche und französische Schweiz, deren geschmackvolle Zier und gute Tonfülle dem Giesser grosse Anerkennung einbrachten.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zwang Jules Robert, wieder nach Frankreich zurückzukehren.

Glockendetails