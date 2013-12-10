Inhalt
Glocken der Heimat
-
Brütten, ref. Kirche
Geschlossenes und sehr klangvolles Gesamtgeläut eines französischen Giessers, der sich nach über 20-jähriger Tätigkeit in Nancy im Jahr 1907 vorübergehend in Porrentruy niederliess.
Dieser Giesser goss zahlreiche Geläute für die deutsche und französische Schweiz, deren geschmackvolle Zier und gute Tonfülle dem Giesser grosse Anerkennung einbrachten.
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zwang Jules Robert, wieder nach Frankreich zurückzukehren.
Glockendetails
|Ort
|Brütten ZH
|Kirche
|Konfession
|reformiert
|Aufnahme
|1973
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|des'
|2120 kg
|1907
|Jules Robert, Porrentruy
|f'
|1115 kg
|1907
|Jules Robert, Porrentruy
|as'
|623 kg
|1907
|Jules Robert, Porrentruy
|des"
|264 kg
|1907
|Jules Robert, Porrentruy
