Das historisch und klanglich hochinteressante, siebenstimmige Ensemble bildet nicht nur das schwerste Geläut des Halbkantons, es enthält vermutlich auch die grösste Glocke, die jemals von den produktiven Zofinger Giessern geschaffen worden ist.

Zu dieser reich mit Reliefs verzierten Spätbarockglocke gesellen sich je drei Werke der Giessereien Rüetschi und Staad, darunter auch die Grundglocke als eine der schwersten und letzten Glocken aus der Werkstatt am Bodensee. Die Tonfolge des Geläuts zeichnet sich einerseits durch ihre Dichte und den Halbtonschritt aus, andererseits durch die reizvoll dissonanten Spannungen aufgrund der teilweise zu tonhoch geratenen Glocken des 20. Jahrhunderts.

Glockendetails