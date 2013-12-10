Bei einem Brand 1865 wurden die historischen Vorgängerglocken weitgehend vernichtet, darunter leider auch die interessante Grossglocke des einheimischen Burgdorfer Giessers Samuel Imhoof.

Die heutigen Glocken sind reich mit neugotischen Friesen geziert und hängen in einem mächtigen Holzglockenstuhl. Im Jahr 2000 ergänzte man das Geläut um eine sechste Glocke. Gleichzeitig wurde die grosse Glocke, deren Ton seit Anbeginn etwas zu hoch im Akkord stand, durch Ausdrehen etwas tiefer und somit in ein reines Verhältnis zu den übrigen gestimmt.

Glockendetails