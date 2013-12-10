Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat Inhalt Glocken der Heimat - Dagmersellen, St. Laurentius Schönes vierstimmiges Grossgeläute mit ruhiger Wirkung. 10.12.2013, 15:32 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Der alte Glockenbestand wurde 1933 massiv vergrössert, und die Stiftung der neuen grossen Glocke wurde durch die Hinterlassenschaft des Dagmerseller Uhrmachers Anton Kronenberg finanziert. Entsprechend prangt auf der Glocke sein Familienwappen. Glockendetails OrtDagmersellen LUObjektSt. LaurentiusKonfessionkatholischAufnahme1990SchlagtonNameGewichtGussjahrGiessera°Friedensglocke4150 kg1933H. Rüetschi AG, Aaraucis'Laurentiusglocke1933H. Rüetschi AG, Aaraue'Dreifaltigkeitsglocke1842Jakob Rüetschi, Aaraufis'Hl. Theresia1943H. Rüetschi AG, Aarau bolj Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat