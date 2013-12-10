 Zum Inhalt springen

Glocken der Heimat Dagmersellen, St. Laurentius

Schönes vierstimmiges Grossgeläute mit ruhiger Wirkung.

10.12.2013, 15:32

Der alte Glockenbestand wurde 1933 massiv vergrössert, und die Stiftung der neuen grossen Glocke wurde durch die Hinterlassenschaft des Dagmerseller Uhrmachers Anton Kronenberg finanziert. Entsprechend prangt auf der Glocke sein Familienwappen.

Glockendetails

OrtDagmersellen LU
ObjektSt. Laurentius
Konfessionkatholisch
Aufnahme1990
SchlagtonNameGewichtGussjahrGiesser
Friedensglocke4150 kg1933H. Rüetschi AG, Aarau
cis'Laurentiusglocke1933H. Rüetschi AG, Aarau
e'Dreifaltigkeitsglocke1842Jakob Rüetschi, Aarau
fis'Hl. Theresia1943H. Rüetschi AG, Aarau

