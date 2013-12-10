Eines der ersten schweizerischen Geläute der Feldkircher Giesserei Grassmayr, die damals erst wenige Jahre im Grenzort angesiedelt war.

Die Glocken von Domat/Ems trugen wesentlich zum guten Ruf der Giesserei bei, so dass diese 1821 den bedeutenden Auftrag für das Geläut der Churer Kathedrale erhielt.

Mit diesem festigte sich das hohe Ansehen des Betriebes, der in der Region noch beinahe 100 Jahre florieren sollte.

Glockendetails