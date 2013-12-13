Radio SRF Musikwelle
Glocken der Heimat
Inhalt
Glocken der Heimat
-
Dübendorf, Maria Friedenskirche
Warmes, im geschlossenen Betonturm gut durchmischtes Gesamtgeläut, das zu den schönsten im Kanton Zürich zählt.
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Die hier gewählte sechsstimmige Tonfolge wurde in der fachlichen Diskussion um musikalische Zusammenstellungen einmal „Idealsextett“ genannt, weil sich die üblichen Nebentöne der grossen Glocken und die Haupttöne der übrigen Glocken mehrheitlich entsprechen.
Glockendetails
Ort Dübendorf ZH Kirche Maria Friedenskirche Konfession katholisch Aufnahme 1971 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser g° Dreifaltigkeitsglocke 5944 kg 1963 H. Rüetschi AG, Aarau b° Marienglocke 3300 kg 1963 H. Rüetschi AG, Aarau c' Josefsglocke 2435 kg 1963 H. Rüetschi AG, Aarau es' Eliasglocke 1380 kg 1963 H. Rüetschi AG, Aarau f' Barbaraglocke 973 kg 1963 H. Rüetschi AG, Aarau g' Bernhard von Clairvaux-Glocke 735 kg 1963 H. Rüetschi AG, Aarau
bolj
Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.
Teilen
Radio SRF Musikwelle
Glocken der Heimat