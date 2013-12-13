Warmes, im geschlossenen Betonturm gut durchmischtes Gesamtgeläut, das zu den schönsten im Kanton Zürich zählt.

Die hier gewählte sechsstimmige Tonfolge wurde in der fachlichen Diskussion um musikalische Zusammenstellungen einmal „Idealsextett“ genannt, weil sich die üblichen Nebentöne der grossen Glocken und die Haupttöne der übrigen Glocken mehrheitlich entsprechen.

Glockendetails