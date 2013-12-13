 Zum Inhalt springen

Glocken der Heimat Dübendorf, Maria Friedenskirche

Warmes, im geschlossenen Betonturm gut durchmischtes Gesamtgeläut, das zu den schönsten im Kanton Zürich zählt.

13.12.2013, 08:30

Die hier gewählte sechsstimmige Tonfolge wurde in der fachlichen Diskussion um musikalische Zusammenstellungen einmal „Idealsextett“ genannt, weil sich die üblichen Nebentöne der grossen Glocken und die Haupttöne der übrigen Glocken mehrheitlich entsprechen.

Glockendetails

OrtDübendorf ZH
KircheMaria Friedenskirche
Konfessionkatholisch
Aufnahme1971
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
Dreifaltigkeitsglocke5944 kg1963H. Rüetschi AG, Aarau
Marienglocke3300 kg1963H. Rüetschi AG, Aarau
c'Josefsglocke2435 kg1963H. Rüetschi AG, Aarau
es'Eliasglocke1380 kg1963H. Rüetschi AG, Aarau
f'Barbaraglocke973 kg1963H. Rüetschi AG, Aarau
g'Bernhard von Clairvaux-Glocke735 kg1963H. Rüetschi AG, Aarau

